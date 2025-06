O maior inimigo dos aplicativos em celulares são os pop-ups irritantes, diz um estudo

Vivemos cercados por aplicativos. Usamos para tudo: fazer compras, ler, praticar exercícios, namorar e até dormir. Com tanto investimento em estética, interfaces modernas e experiências gamificadas, seria de se esperar que os aplicativos fracassem por falta de inovação.

Mas não. Um novo estudo da Amplitude revela algo muito mais simples e irritante: o que realmente está causando o abandono em massa de aplicativos são pop-ups intrusivos.

E eles não vêm sozinhos. Somando-se a essa lista de vilões estão bloqueios repentinos, textos minúsculos e configurações de privacidade que lembram enigmas. Tudo isso leva muitos usuários a excluir o aplicativo com um único gesto e nunca mais olhar para trás.

Pop-ups não são ruins... se bem usados

De acordo com o relatório, 54% dos usuários ignoram completamente os pop-ups. Apenas 46% já responderam a um, e essa interação varia muito de acordo com a idade. Por exemplo, 53% da Geração Z já interagiram com eles, enquanto apenas 17% dos baby boomers o fizeram.

O problema não é que eles existam, mas que a maioria deles aparece no pior momento possível e com conteúdo irrelevante. Como disse Lee Edwards, da Amplitude, o segredo é torná-los menos intrusivos, mais úteis e no momento certo.

Se o seu aplicativo travar, esqueça as segundas chances

Um aplicativo que trava ou fecha sozinho é imperdoável. Mais de um terço dos usuários o abandonam em minutos, e 10% nem esperam tanto tempo.

A maioria nem se dá ao trabalho de relatar o erro: simplesmente desiste. Apenas 16% entram em contato com o suporte técnico; 58% excluem o aplicativo e nunca mais retornam.

O design importa mais do que você imagina

Erros visuais são outro fator importante. 45% dos usuários afirmam que um design ruim os deixou irritados. Entre os millennials e a geração Z, esse número sobe para 59%. Texto pequeno, navegação confusa e criação forçada de conta pioram ainda mais a experiência, especialmente para usuários mais velhos.

Estabilidade em vez de estética: o que realmente importa

A grande maioria prefere um aplicativo simples, mas estável. Na verdade, 85% escolheriam funcionalidade em vez de design chamativo. Mesmo os superaplicativos, que prometem fazer tudo, convencem apenas 41% dos usuários. Em suma, os aplicativos precisam conquistar seu espaço. Não há espaço para falhas.