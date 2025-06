Nossas primeiras impressões do Nintendo Switch 2: é o console híbrido definitivo?

O console híbrido mais popular do mundo tem um sucessor. Após meses (ou melhor, anos) de rumores, vazamentos, registros de patentes e imagens supostamente borradas, o Nintendo Switch 2 agora é uma realidade. E não só isso: ele agora está em nossas mãos, graças à Nintendo América Latina, com tudo o que precisamos para termos uma ideia bem concreta de como será esta nova geração. Esta é a nossa primeira impressão, e começaremos com o unboxing.

Ao abrir a caixa, assim como no Switch anterior, você encontrará a parte principal do console: sua tela. E, ao lado, os dois controles Joy-Con. Após remover a caixa de papelão que os sustenta, vem o restante: o dock (suporte para conectar o console à TV), o cabo HDMI, o cabo de carregamento, as alças para os Joy-Con, um suporte para usar os dois Joy-Con como se fossem um único controle e a documentação (manuais, garantia).

Um console evoluído

Se você esperava um console completamente novo, já adiantamos: o Switch 2 é mais uma evolução do que uma revolução. Mas uma evolução muito bem pensada. A Nintendo ouviu o público e aprimorou quase todos os aspectos do hardware original, concentrando-se em manter sua identidade híbrida e, ao mesmo tempo, aprimorar o que mais importava: desempenho, portabilidade, tela, duração da bateria e compatibilidade.

O design é consistente, mas com detalhes que fazem a diferença. À primeira vista, o Switch 2 não parece muito diferente do seu antecessor, especialmente quando visto no modo portátil. No entanto, basta pegá-lo para notar algumas mudanças importantes:

Ele tem uma tela OLED de 8 polegadas: maior, mais brilhante e com melhor contraste do que o modelo OLED do Switch original. Suas bordas também são reduzidas, aproveitando melhor a parte frontal.

Nintendo Switch 2 - FayerWayer

Os controles Joy-Con foram redesenhados: parecem mais sólidos, menos propensos a deslizar (ou assim esperamos). E o console em geral tem uma textura antiderrapante: uma pequena, mas útil melhoria para sessões longas.

O dock também mudou. Agora vem com uma porta USB-C adicional, suporta saída 4K a 60 fps (em jogos compatíveis) e tem um acabamento mais suave. Tudo parece um produto mais maduro e premium, sem abandonar completamente aquele toque lúdico da Nintendo.

Nintendo Switch 2 - FayerWayer

Poder que você pode sentir (finalmente)

Aqui está um dos pontos mais esperados: o salto técnico. Durante anos, o Switch original manteve-se relevante graças ao excelente trabalho de otimização dos estúdios, mas não conseguiu mais competir com o PlayStation 5 ou o Xbox Series X.

O Switch 2 apresenta um novo chip NVIDIA personalizado com arquitetura Ampere, o que significa várias coisas. Ele conta com DLSS 2.0 no modo dock: o console pode fazer upscaling de jogos para 4K com uma eficiência surpreendente. Possui uma CPU ARM de 8 núcleos, com carregamento e navegação muito mais suaves. Também possui 12 GB de RAM LPDDR5: finalmente, a Nintendo está usando memória moderna.

Seu armazenamento base é de 256 GB, expansível com microSD (mas atenção, não é qualquer um, você não poderá usar o do seu console anterior). Ele usa uma nova geração chamada Express.

Testamos esta unidade com o videogame de lançamento Mario Kart World e o desempenho é excelente. Também acessamos o serviço Nintendo Switch Online, onde os primeiros títulos do Nintendo Gamecube já estão disponíveis: um verdadeiro impulso nostálgico.

Nintendo Switch 2 - FayerWayer

Retrocompatibilidade e Gems Portáteis

Um dos maiores medos era perder toda a biblioteca original do Switch. Felizmente, a Nintendo confirmou a retrocompatibilidade total com jogos físicos e digitais do Switch 1. E sim, nós testamos: inserimos Breath of the Wild, baixamos Kirby Star Allies da nossa conta e tudo funcionou perfeitamente.

Nintendo Switch 2 - FayerWayer

Além disso, alguns jogos recebem aumentos automáticos de desempenho. Super Mario Odyssey, por exemplo, roda com tempos de carregamento mais rápidos e taxas de quadros aprimoradas. Há também compatibilidade com acessórios do Switch de primeira geração.

Duração da bateria aprimorada: quase 7 horas de Zelda

Um dos pontos mais fracos do Switch original era a duração da bateria. No Switch 2, graças ao novo chip mais eficiente e a uma bateria de maior capacidade (5.200 mAh), você pode jogar de 7 horas de um jogo exigente como Zelda: Breath of the Wild a 9 horas de jogos menos exigentes.

Além disso, carrega mais rápido: em apenas 45 minutos, chegamos a 80%, o que é perfeito para uma sessão rápida.

Áudio, vibração e experiência sensorial

A Nintendo não costuma falar muito sobre áudio, mas o salto nesta geração é perceptível. Percebemos isso apenas ligando o console: os alto-falantes integrados têm mais corpo, melhor equilíbrio e estão posicionados de forma mais estratégica, resultando em um som mais envolvente.

O HD Rumble também recebeu uma atualização. Notamos isso especialmente em Mario Kart World, onde a vibração muda sutilmente dependendo do tipo de superfície ou se estamos fazendo drift na pista.

Menu, sistema operacional e conectividade

O novo sistema operacional permanece minimalista, mas parece mais suave e intuitivo.

Ele também melhora a conectividade Wi-Fi, com suporte para bandas de 5 GHz e um sinal mais estável. Ideal para jogos como Splatoon.

E os jogos de lançamento?

Embora esta não seja uma análise final, tivemos acesso a Mario Kart World e aos videogames de GameCube. Nos próximos meses, analisaremos os lançamentos mais importantes deste console, um por um.

E, claro, também analisaremos os remakes e ports aprimorados de clássicos do Switch 1, como Zelda: BOTW. Lembramos que, no Chile, o Nintendo Switch 2 tem um preço sugerido de 629.990 sem o jogo e 689.990 com Mario Kart World.

Nintendo se reinventa sem correr riscos

O Nintendo Switch 2 não busca reinventar a roda, mas sim refiná-la ao máximo. Não é um console que vai te deixar sem palavras com seu hardware, mas sim um que melhora substancialmente o que já funcionava, corrige erros do passado e se adapta aos tempos modernos sem perder sua essência.

É, em essência, o que muitos pedem há anos: um Switch com potência de verdade, maior duração de bateria, uma tela melhor, retrocompatibilidade e suporte a 4K quando necessário.

Nintendo Switch 2 - FayerWayer

Estamos ansiosos para experimentar mais jogos, explorar sua interface em profundidade e ver como o ecossistema online responde. Mas, por enquanto, podemos dizer com segurança: a Nintendo parece ter outro sucesso em mãos.