Estes são os telefones iPhone que podem ter o próximo iOS 26 (19)

A Apple está se preparando para seu principal evento, a WWDC 2025, e um dos principais eventos será, sem dúvida, a nova versão do sistema operacional do iPhone. Oficialmente, chama-se iOS 19... mas tudo indica que ele saltará direto para o iOS 26.

Sim, assim como temporadas de anime que pulam os números. E como costuma acontecer com cada nova versão, nem todos os iPhones serão convidados para a festa.

Quem será o próximo e quem ficará para trás?

De acordo com um vazamento confiável publicado pelo MacRumors, o iPhone 11 e o iPhone SE de segunda geração serão os modelos “mais antigos” que poderão instalar o iOS 26. Dizem que esses lançamentos de 2019 e 2020 permanecerão na disputa por mais algum tempo.

Agora, se você estiver usando um iPhone XR, XS ou XS Max... bem, você pode ter que presumir que esta pode ser a última grande atualização. Esses modelos foram lançados em 2018 e, embora tenham se mantido como campeões, agora enfrentam uma difícil tarefa.

É claro que a Apple costuma mimar seus veteranos com patches de segurança por um tempo, então não é como se eles se tornassem inúteis da noite para o dia.

O que há de novo no iOS 26?

Embora a Apple ainda não tenha divulgado detalhes, os rumores são fortes. Fala-se em um redesenho da interface, algo mais alinhado com o iPadOS e o macOS.

Novos recursos também devem chegar a aplicativos como Mensagens, Música e Notas, incluindo tradução automática de mensagens e arte de álbum animada que aparecerá diretamente na tela de bloqueio.

E se você curte jogos, prepare-se: um novo centro de jogos pode estar chegando ao iOS. A cereja do bolo? Mais assistentes de voz com inteligência artificial e até a possível chegada do Google Gemini ao ecossistema da Apple. Colaboração dos sonhos ou duelo de titãs? Veremos.

Tudo será conhecido em 9 de junho

A WWDC 2025 começa na segunda-feira, 9 de junho, e lá conheceremos todos os segredos do novo iOS (e, aliás, o que está chegando para iPads, Macs e muito mais). Então, se você tem um iPhone em risco de aposentadoria... fique atento.