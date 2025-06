Em couro! Jennifer Lawrence retorna e exibe o corpo pós-parto com look mais rebelde

Dois meses após dar à luz seu segundo filho com o marido, Cooke Maroney, Jennifer Lawrence reapareceu exibindo seu corpo pós-parto ao lado do bebê, exibindo seu lado chique em um look de couro.

A atriz de 34 anos retornou a Nova York após triunfar em Cannes com os filhos, após realizar uma coletiva de imprensa para seu novo filme, “Die My Love”, no qual interpreta uma mulher que entra em colapso após desenvolver depressão pós-parto e lutar contra sua saúde mental enquanto seu casamento se desfaz.

Jennifer Lawrence mostra sua 'barriguinha' Getty Images (Getty Images)

Jennifer Lawrence descreve sua experiência como mãe

A atriz descreveu sua experiência como mãe, descrevendo-a como “extremamente isolada”. Ela continuou contando como foi receber seu primeiro filho:

“Como mãe, foi muito difícil separar o que eu faria do que ela faria. E foi de partir o coração”, acrescentou. “Eu tinha acabado de ter meu primeiro filho, e não há nada como o pós-parto. É extremamente isolado, o que é muito interessante.”

Jennifer Lawrence em Cannes (Getty Images)

Além de revelar sua experiência com o primeiro filho durante a coletiva de imprensa deste novo filme, baseado no romance homônimo de Ariana Harwicz, de 2017, ela também compartilhou sua perspectiva sobre a maternidade, dizendo:

“Ter filhos muda tudo. Muda a sua vida inteira. É brutal e incrível”, disse Jennifer Lawrence. “Eles não só influenciam todas as decisões — sobre se eu trabalho, onde trabalho, quando trabalho — como também me ensinaram... Eu não sabia que podia sentir tanto, e meu trabalho tem muito a ver com emoção.”

Ela descreveu a maternidade como: “Uma bolha ou algo assim, como se eu fosse muito sensível. Obviamente para melhor. E eles me mudaram criativamente. Eu recomendo ter filhos se você quer ser atriz.”

Jennifer Lawrence reaparece em look de couro após ser mãe do segundo filho

Após compartilhar sua visão da maternidade, Jennifer Lawrence reapareceu em Nova York com os filhos, exibindo mais uma vez o corpo pós-parto, desta vez com um look ousado de couro que destaca sua personalidade ousada, rebelde e despreocupada.

Há apenas uma semana, a atriz de 34 anos nos presenteou com um novo visual que mostra por que ela também é considerada um ícone de estilo, passeando com os filhos em um look perfeito para os dias de incerteza.

Na imagem, você pode ver a atriz de “Jogos Vorazes” passeando com seu bebê em um sobretudo de couro preto, estrela do look que combinava um toque formal com conforto.

Para completar o look, ela combinou uma camisa branca, calça boca de sino azul e um tênis clássico, adicionando um toque casual e confortável ao visual.

Por fim, ela adicionou óculos escuros, joias douradas e um penteado solto e rebelde. A atriz também carregou uma grande bolsa preta no ombro enquanto empurrava o carrinho de bebê, cujo nascimento foi anunciado no início de abril.