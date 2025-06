James Webb quebra recordes novamente: descobre a galáxia mais distante já observada no universo

Existe algo mais emocionante do que olhar para o céu e descobrir que o universo é mais estranho, mais antigo e mais fascinante do que imaginávamos? A ciência espacial continua a evoluir, e o Telescópio Espacial James Webb (JWST) está mais uma vez abalando a história da astronomia com uma descoberta que desafia as fronteiras do tempo e do espaço: a galáxia MoM-z14, a galáxia mais distante já observada.

De acordo com um estudo publicado em 30 de maio de 2025, uma equipe internacional de astrônomos liderada por pesquisadores do Instituto Kavli de Física e Matemática do Universo, em Tóquio, detectou a luz desta galáxia com um desvio para o vermelho de 14,32, o que significa que estamos vendo um objeto como ele era há mais de 13,5 bilhões de anos, apenas 290 milhões de anos após o Big Bang.

A galáxia mais distante

Esta descoberta não só expande o catálogo do JWST, como também reescreve nossas ideias sobre como e quando as primeiras galáxias se formaram. O que isso significa? Por que é tão importante? E, acima de tudo: que outras surpresas o telescópio mais poderoso já construído nos reserva?

Alerta de spoiler: o que antes era considerado impossível agora é história.

O recorde anterior já pertencia a James Webb

Desde o seu lançamento em 2022, o JWST tem sido uma máquina recordista. Antes da MoM-z14, o título de “galáxia mais distante” era detido pela JADES-GS-z13-0, com um desvio para o vermelho de 13,2. Isso já era impressionante. Mas a MoM-z14 está em outro nível.

O desvio para o vermelho mede o quanto a luz de um objeto foi esticada devido à expansão do universo. Quanto maior esse número, mais antiga e distante é a fonte dessa luz. No caso de MoM-z14, estamos falando de uma galáxia cuja luz viajou mais de 13,5 bilhões de anos para chegar até nós. Isso representa mais de 95% da idade total do universo.

A galáxia mais distante

A análise foi realizada utilizando a Câmera de Infravermelho Próximo (NIRCam) do JWST, que opera em comprimentos de onda infravermelhos. Esses comprimentos de onda são essenciais para observar objetos tão distantes, já que a expansão do universo estende a luz visível para o infravermelho.

O que sabemos sobre MoM-z14?

MoM-z14 é, até onde a tecnologia permite, uma galáxia pequena e extremamente distante. Apesar de sua distância, ela brilha com uma intensidade surpreendente, sugerindo que contém um grande número de estrelas jovens e quentes.

De acordo com o estudo, esta galáxia tem uma massa estelar equivalente a centenas de milhões de sóis e uma taxa de formação estelar muito maior do que se pensava ser possível para uma época tão inicial no cosmos. Ela também exibe sinais de poeira interestelar, o que é intrigante: a poeira cósmica era anteriormente considerada um subproduto de gerações anteriores de estrelas e, em teoria, essas gerações ainda não deveriam ter existido.

A galáxia mais distante

Esses dados sugerem que a formação de galáxias massivas e complexas ocorreu muito antes do previsto pelos modelos atuais de evolução cósmica.

Implicações para a cosmologia

A descoberta de MoM-z14 desafia várias suposições fundamentais sobre o universo primitivo:

1. Formação acelerada de galáxias: Se galáxias complexas já existiam 290 milhões de anos após o Big Bang, estaríamos subestimando a velocidade com que a estrutura do universo se formou?

2. Presença inicial de poeira cósmica: Isso implica a existência prévia de supernovas, o que contradiz a cronologia aceita anteriormente.

3. Mais galáxias como esta podem existir: E isso nos forçaria a recalibrar nossas simulações do universo primitivo.

“Esta descoberta indica que existe uma população inteira de galáxias luminosas que simplesmente não conseguíamos ver antes”, disse Masafumi Ishigaki, astrônomo da equipe de pesquisa.

Como isso afeta nossas teorias sobre o Big Bang?

Simplificando: o Big Bang ainda é a melhor explicação que temos para a origem do universo. Mas suas consequências imediatas podem não ser como imaginávamos.

A formação muito precoce de uma galáxia como a MoM-z14 sugere que a matéria se organizou em estruturas complexas com uma rapidez impressionante. Isso pode estar ligado a flutuações quânticas no universo primitivo ou mesmo a processos físicos ainda não compreendidos.

Alguns especialistas já começam a falar sobre uma “fase oculta” na evolução inicial do universo, na qual as condições físicas eram diferentes das atuais. Ou, mais radicalmente, que algo está errado com a constante de Hubble ou com a nossa compreensão da matéria escura e da energia escura.

James Webb, o detetive cósmico

O Telescópio James Webb foi projetado precisamente para isso: para enxergar mais longe do que qualquer outro telescópio foi capaz de ver. Ele opera a partir do ponto L2 de Lagrange, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, e está equipado com quatro instrumentos científicos que cobrem o infravermelho próximo ao médio.

Desde o seu lançamento, ele forneceu imagens impressionantes de nebulosas, exoplanetas, aglomerados estelares e galáxias. Mas seu principal objetivo é estudar o universo primitivo e, com a MoM-z14, ele se superou.

Telescopio Espacial James Webb (JWST) NASA - Archivo (NASA/Europa Press)

A equipe responsável pela descoberta utilizou 200 horas de observação distribuídas em diferentes fases entre 2023 e 2025. Além do desvio para o vermelho, eles também confirmaram a distância usando métodos espectroscópicos, o que confere ainda mais robustez à descoberta.

E se MoM-z14 não for única?

Uma das partes mais interessantes desta descoberta é que ela não é uma anomalia isolada. O mesmo estudo menciona que existem pelo menos duas outras galáxias candidatas com desvios para o vermelho semelhantes. Se confirmado, poderemos estar observando uma população inteira de galáxias no Universo primordial que havíamos ignorado.

Isso tem implicações para os modelos cosmológicos, mas também para a astrofísica observacional. Significa que talvez estivéssemos apontando nossos telescópios para as regiões erradas do céu.

O que vem a seguir?

Os pesquisadores planejam continuar usando o JWST para estudar mais a fundo MoM-z14 e outras galáxias semelhantes. Novas campanhas de observação já estão planejadas para o segundo semestre de 2025 e 2026.

Há também uma colaboração com o Observatório Vera Rubin, que iniciará suas operações este ano e permitirá o mapeamento do céu profundo em um ritmo sem precedentes. A sinergia entre os dois instrumentos poderá multiplicar as descobertas.

Além disso, esses tipos de descobertas informam o planejamento de futuras missões espaciais, como o Telescópio Nancy Grace Roman e os ambiciosos projetos de telescópios infravermelhos e gravitacionais para as próximas décadas.

Uma nova era para a astronomia

Descobertas como a do MoM-z14 nos lembram que vivemos em uma época privilegiada. Uma época em que olhar para o céu não é mais apenas um ato de contemplação, mas uma forma de compreender nossas origens.

O JWST abriu uma janela para os primeiros sopros do cosmos, e essa janela nunca deixa de nos surpreender. Nessa luz que viajou por 13,5 bilhões de anos, há respostas para perguntas que ainda não sabemos como formular.

E a melhor parte: isso é só o começo.