Darth Vader seria apenas o primeiro: é assim que mais IA será implementada em Fortnite

A aparição de um Darth Vader excessivamente tagarela em Fortnite abriu um novo capítulo no uso da inteligência artificial no popular videogame. Embora sua estreia tenha sido, digamos, um tanto controversa (com respostas inesperadas que misturavam piadas, insultos e referências impróprias), a verdade é que a Epic Games parece ter grandes planos para levar a IA muito mais longe.

A ideia não é mais apenas incluir personagens famosos como Vader, mas equipar qualquer personagem não jogável (NPC) no Modo Criativo com habilidades de conversação e interação.

Darth Vader não será o único

Durante o Unreal Fest 2025 em Orlando, a Epic revelou oficialmente o novo dispositivo “NPC Persona”, uma ferramenta projetada para desenvolvedores do Modo Criativo que permitirá integrar esses personagens com IA em seus mapas personalizados.

Os detalhes técnicos completos ainda não estão disponíveis, mas o que foi insinuado ficou claro: mais personagens estão chegando, capazes de conversar com você, reagir às suas decisões e tornar cada partida muito mais viva... e provavelmente imprevisível.

O que aconteceu com Darth Vader?

A versão IA de Darth Vader era uma mistura fascinante e desastrosa. Usando a tecnologia do Google e a voz original de James Earl Jones, o personagem podia conversar sobre seu passado, interagir com os jogadores e até mesmo comentar sobre a dinâmica do jogo.

O problema surgiu quando o algoritmo enlouqueceu, vomitando comentários ofensivos ou simplesmente bizarros que não estavam no roteiro galáctico. A internet, é claro, viralizou rapidamente. Eventualmente, a Epic teve que dar um basta nisso com um patch de emergência.

O que vem por aí: NPCs que pensam (e falam) por si mesmos

Apesar do caos inicial, a Epic não parece disposta a recuar. Seu CEO, Tim Sweeney, declarou publicamente que a IA em breve permitirá a criação de mundos de jogos tão complexos quanto The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mas de forma mais automatizada.

O objetivo é claro: permitir que jogadores e criadores tenham as ferramentas para criar experiências imersivas, imprevisíveis e profundamente personalizadas, graças a personagens com personalidades próprias.