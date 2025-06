Mario Kart World é um jogo de mundo aberto? É o que a Nintendo diz

Com a chegada de Mario Kart World como um dos principais títulos de lançamento do Switch 2, muitos fãs começaram a se perguntar se este novo título levaria a franquia para o caminho do mundo aberto. Spoiler: a resposta é “não”... mas não totalmente.

O que a Nintendo disse?

Kosuke Yabuki, produtor da série desde os tempos de Mario Kart Wii, esclareceu o assunto em uma entrevista ao The Washington Post. Segundo Yabuki, o termo “mundo aberto” nunca foi usado durante o desenvolvimento porque, em suas palavras, é “muito ambíguo”.

Em vez disso, eles preferem descrever Mario Kart World como um jogo que se passa em um “vasto mundo interconectado”, mas que ainda mantém elementos clássicos da série.

Em outras palavras, é como um buffet livre de pistas e aventuras... mas com um menu à la carte em sua essência.

Então, o que o torna diferente?

Embora tecnicamente não seja um jogo de mundo aberto, Mario Kart World quebra o padrão dos títulos anteriores. As pistas não são mais separadas individualmente: agora você pode dirigir de uma pista para outra sem problemas, explorando o mapa no seu próprio ritmo.

Além disso, há um modo livre, missões da PSN e itens colecionáveis ​​espalhados pelo mundo do jogo. Perfeito para quem gosta de correr e se perder.

E quando será lançado?

Prepare-se para acelerar: Mario Kart World será lançado em 5 de junho como parte do lançamento do Nintendo Switch 2. Se você quer economizar, pode adquirir o pacote do Switch 2 por US$ 500, que inclui o jogo, desde que você o encontre em estoque.