iOS 19: estas são cinco atualizações que definitivamente precisam chegar

A WWDC 2025 está chegando, e com ela vem o novo iOS 19 — ou, como alguns rumores sugerem, o iOS 26 (sim, a Apple está prestes a pular alguns números como se não fosse nada!). Embora ainda não seja oficial, tudo indica que uma das atualizações mais ambiciosas até agora está chegando.

Design renovado, melhorias na IA e uma tentativa de fazer a Siri finalmente entender o que dizemos. Aqui estão as 5 coisas que mais esperamos ver nesta palestra.

1. Um redesenho que remove a poeira

Dizem que o que mais chama a atenção, e no iOS 19 isso pode ser literal. Há rumores de um redesenho inspirado no visual “de vidro” do Vision Pro, mais alinhado com o macOS e o iPadOS.

Em outras palavras, uma mudança que seria boa para o sistema operacional, que está inalterado há anos. Hora de uma repaginada? Com certeza.

2. Edição de fotos com IA que realmente funciona

Apple, nós te amamos... mas suas ferramentas de edição com IA são um pouco... meh. Gostaríamos de ver algo como a mágica do Photoshop: apagar coisas com um toque, mudar expressões faciais, esticar paisagens.

Já existem avanços, mas se quiserem surpreender, terão que pisar fundo no acelerador. A desvantagem? Muitos rumores indicam que a verdadeira revolução da IA ​​só chegará em 2026.

3. Siri com cérebro (e não apenas voz)

A Siri sempre foi nossa companheira no iPhone, mas sejamos honestos: ela precisa desesperadamente de uma atualização com inteligência artificial.

Queremos algo como o ChatGPT, algo que entenda o contexto, se lembre das coisas e não confunda pizza com piscina. A Apple pode até mostrar uma prévia, mas tudo indica que a grande novidade chegará no ano que vem.

4. Mais potência para a saúde e o condicionamento físico

Com o Apple Watch e o iPhone trabalhando juntos, a Apple tem uma joia em mãos para o bem-estar... mas ela pode brilhar ainda mais.

Outros aplicativos já oferecem monitoramento de estresse, energia e recuperação, então é hora de a Apple se organizar. Fala-se em um novo aplicativo de Saúde com inteligência artificial, mas, novamente, ele pode não estar pronto para a WWDC.

5. Jogos que valem a pena jogar

Sim, o Apple Arcade existe, mas alguém mais acha que ele está um pouco estagnado? O iOS tem bastante poder para jogos sérios, mas a App Store está cheia de freemiums e jogos ruins.

Um novo centro de jogos está a caminho, com conquistas, classificações e muito mais. E se a Apple aproveitar esta oportunidade para reacender seu amor por jogos de verdade, podemos ter uma surpresa para os gamers.