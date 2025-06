Saiba as novidades sobre a segunda parte de ‘Five Nights at Freddy’s’

Cena do filme "Five Nights at Freddy's", Universal Pictures. (Universal Pictures via AP)

Após o sucesso de bilheteria ‘Five Nights at Freddy’s’ em 2023, era apenas uma questão de tempo até que a Blumhouse e a Universal dissessem: “Vamos dar mais sustos”. A sequência, ‘Five Nights at Freddy’s 2′, já está a caminho e, embora seu lançamento ainda esteja a meio ano de distância, as primeiras pistas já estão aqui para nos fazer suar frio.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Quem é Faztalker e por que ele está nos perseguindo?

Nas redes sociais, a conta oficial de FNAF divulgou um teaser bastante perturbador. Uma imagem em close de um novo personagem chamado Faztalker é acompanhada por uma pergunta muito simples, porém assustadora: “Você está aí?”

Quem está perguntando? Por quê? Como desligamos isso sem jogar o celular pela janela? Ninguém sabe. O que sabemos é que Faztalker não apareceu em nenhum jogo anterior, então os fãs já estão teorizando loucamente.

O elenco retorna, mas desta vez... com mais terror.

Emma Tammi retorna como diretora, e Scott Cawthon, criador da série, está por trás do roteiro. E o elenco? A equipe inteira está de volta!

Josh Hutcherson interpretará Mike Schmidt novamente.

Piper Rubio retorna como Abby, sua irmã.

Matthew Lillard como o perturbador William Afton.

Elizabeth Lail como a Agente Vanessa Shelly.

Josh Hutcherson já deu a entender que esta sequência será muito mais sombria e assustadora. Então, se o primeiro já fez você checar seu armário antes de dormir, comece a se preparar para o que está por vir. Five Nights at Freddy’s 2 estreia nos cinemas em 5 de dezembro.

FNAF também invade parques temáticos

Pensou que era só isso? Não. Five Nights at Freddy’s também estará presente nos parques temáticos Universal Studios Hollywood e Orlando como parte do Halloween Horror Nights 2025. Então prepare-se para andar entre animatrônicos que não estão a fim de selfies.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Células solares flexíveis e orgânicas: o futuro da energia renovável já chegou

NVIDIA GTC 2025: Jensen Huang apresenta o futuro da IA, do metaverso e da computação acelerada

Um clássico do anime agora terá sua adaptação live-action

Além disso, o próximo jogo da série, ‘Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic’, será lançado em 13 de junho para PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.