Um clássico do anime agora terá sua adaptação live-action

Depois de nos fazer chorar com ‘Your Name’, suspirar com ‘Suzume’ e pensar em amores impossíveis com ‘Cinco Centímetros por Segundo’, Makoto Shinkai agora nos surpreende com algo diferente: uma adaptação live-action de um de seus clássicos mais melancólicos. E sim, já tem data de lançamento.

Essa história, que muitos consideram um “novo clássico do anime”, se tornou uma espécie de carta de amor ao coração partido. Se você já teve uma paixão que não deu certo porque “a vida atrapalhou”, então este filme foi (ou será) para você. E agora veremos isso com atores da vida real.

Data, elenco e... neve?

O remake de ‘Cinco Centímetros por Segundo’ chegará aos cinemas japoneses em 10 de outubro de 2025, e o primeiro vislumbre já está circulando nas redes sociais.

Na imagem promocional, vemos Tono Takaki, o protagonista, parado na neve com uma frase que nos atinge profundamente: “Quão rápido tenho que viver para te ver de novo?”

Quem interpretará o emotivo Takaki? Ninguém menos que Hokuto Matsumura, membro da boy band SixTONES (porque, claro, no Japão tudo é possível). E para os fãs mais detalhistas: sim, ele já teve um papel no mundo Shinkai como a voz de Sota em Suzume.

Dirigido por Yoshiyuki Okuyama, com roteiro de Ayako Suzuki e produção da Spoon, com a Toho responsável pela distribuição (sim, a mesma por trás de Godzilla).

Outra história de amor que não termina bem?

Provavelmente. Mas ‘Cinco Centímetros por Segundo’ não é sobre finais felizes, é sobre o que acontece quando as emoções não estão sincronizadas.

A história acompanha Takaki em três momentos de sua vida, enquanto ele luta com memórias, distância e trens que não chegam. Se a adaptação live-action mantiver esse tom gentil e poético, prepare-se para chorar um pouco.

E se você ainda não viu o original, ele está na Netflix com ‘Suzume’. Maratona emocional? Totalmente recomendado.