NVIDIA GTC 2025: Jensen Huang apresenta o futuro da IA, do metaverso e da computação acelerada

Jensen Huang não faz rodeios. Quando o CEO da NVIDIA sobe no palco, todos sabem que algo grande vai acontecer. E este ano, durante a GTC 2025 (GPU Technology Conference), não decepcionou. Ele falou sobre inteligência artificial, computação acelerada, o metaverso, novas alianças e uma visão do futuro que não parece mais ficção científica. Essas são coisas que estão acontecendo. Agora.

O evento, realizado presencialmente e virtualmente em San Jose, Califórnia, serviu como uma vitrine para as tecnologias de ponta que a NVIDIA está desenvolvendo. Mas, além dos anúncios técnicos, o mais surpreendente foi o tom de inevitabilidade com que Huang falou sobre a adoção global da inteligência artificial. “Estamos redefinindo a computação”, disse ele, e provou isso com ações.

O fundador e diretor executivo da Nvidia, Jensen Huang, na conferência de abertura Computex 2025 NVIDIA (NVIDIA/Europa Press)

GTC 2025: Por que é o evento mais esperado do ano?

A GTC, ou GPU Technology Conference, se tornou o epicentro global da inovação tecnológica. Todos os anos, a NVIDIA reúne desenvolvedores, cientistas, empreendedores e entusiastas para mostrar como os avanços em hardware e software estão moldando o presente e o futuro de diversos setores.

Em 2025, o GTC não apenas introduziu novos produtos, mas também serviu como plataforma para definir um roteiro para um mundo onde a inteligência artificial estará no centro de tudo, da medicina ao entretenimento e à indústria automotiva.

Protótipo da Nvidia Accelerated Quantum Research Center (NVAQC) NVIDIA

IA: A estrela indiscutível

A ascensão da IA ​​generativa

A NVIDIA apostou tudo na inteligência artificial, especialmente na IA generativa. Huang mostrou demonstrações impressionantes de modelos de linguagem natural que podem escrever códigos, criar imagens, projetar objetos 3D e até mesmo ajudar cientistas a desenvolver novos medicamentos.

A chave está nos novos chips e arquiteturas projetados para acelerar esses processos, tornando a IA mais rápida, mais acessível e menos dispendiosa. Isso abre portas para que mais empresas e até mesmo usuários comuns aproveitem essas tecnologias.

Nova família de modelos de raciocínio aberto Nvidia Llama Nemotron NVIDIA

Hardware dedicado para IA

As novas GPUs NVIDIA Hopper e plataformas DGX foram projetadas para treinar e implantar modelos massivos de IA. Esses chips não apenas melhoram o desempenho como também reduzem o consumo de energia, um aspecto crucial para a sustentabilidade em data centers.

Além disso, a NVIDIA lançou sua linha Grace Hopper Superchip, uma combinação de CPU e GPU em um único pacote, otimizado para cargas de trabalho intensivas de IA e HPC (computação de alto desempenho).

Metaverso: O Futuro da Internet?

O Metaverso foi outro grande foco na GTC 2025. A NVIDIA está desenvolvendo tecnologias para criar mundos virtuais hiper-realistas e conectados que permitem interação natural em tempo real.

Omniverse, a plataforma para construção de universos digitais

A plataforma Omniverse da NVIDIA já está nas mãos de centenas de desenvolvedores e empresas. Huang anunciou melhorias nesta ferramenta para tornar a criação colaborativa de ambientes 3D ainda mais fácil e poderosa.

Novidades no Omniverse da Nvidia NVIDIA

De designers a engenheiros, todos poderão trabalhar simultaneamente em projetos que podem ser implantados em realidade virtual, realidade aumentada ou até mesmo aplicações convencionais.

Avanços em realidade aumentada e virtual

Junto com o Omniverse, a NVIDIA apresentou novos avanços de hardware e software para melhorar a experiência de RA e RV, desde headsets de melhor desempenho até algoritmos de simulação de física que tornam tudo mais realista.

NVIDIA e alianças estratégicas

A NVIDIA anunciou novas colaborações com gigantes do setor, incluindo:

Microsoft: para integrar IA aos serviços de nuvem do Azure.

Mercedes-Benz: desenvolvendo veículos autônomos com IA avançada.

Universidades e centros de pesquisa: projetos conjuntos para IA em medicina e mudanças climáticas.

Essas alianças demonstram o comprometimento da NVIDIA em ser a força motriz por trás da transformação digital global.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, durante um discurso, em 18 de março de 2025, em San José, Califórnia (AP Foto/Nic Coury) AP (Nic Coury/AP)

Computação Acelerada: Além dos Jogos

Embora a NVIDIA tenha começado como uma empresa focada em GPUs para jogos, seu impacto agora se estende muito além disso.

HPC e supercomputadores

A NVIDIA está construindo supercomputadores com seus chips, que já estão ajudando a resolver problemas complexos, como simulações climáticas, pesquisa genética e exploração espacial.

IA na indústria automotiva

Veículos autônomos e sistemas de assistência ao motorista se beneficiam das arquiteturas NVIDIA, que permitem o processamento de grandes quantidades de dados em tempo real.

GPU Nvidia RTX 5090 NVIDIA (NVIDIA/Europa Press)

O que tudo isso significa para usuários comuns?

Embora muitas das tecnologias apresentadas sejam destinadas a empresas e desenvolvedores, seu impacto chegará rapidamente ao nosso cotidiano.

Melhor reconhecimento de voz e assistentes pessoais.

Jogos com gráficos mais realistas e mundos abertos gigantescos.

Ferramentas de criação de conteúdo acessíveis a todos.

Veículos mais seguros e eficientes.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, durante a apresentação na CES 2025 NVIDIA (NVIDIA/Europa Press)

O GTC 2025 deixou claro que a NVIDIA não está apenas no presente, mas construindo o futuro. A inteligência artificial, o metaverso e a computação acelerada já são realidades tangíveis que mudarão a maneira como vivemos, trabalhamos e nos divertimos.

Jensen Huang resumiu perfeitamente: “A revolução está apenas começando”. E nessa jornada, a NVIDIA quer ser o motor que impulsiona essa mudança.

Você está pronto para embarcar no trem do futuro?