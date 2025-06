Apple lançará seu primeiro HomePod com tela: veja como será novo dispositivo inteligente que pode mudar tudo

Durante anos, a Apple resistiu a entrar no mercado de telas inteligentes. Enquanto a Amazon e o Google ganhavam terreno com o Echo Show e o Nest Hub, a empresa de Cupertino parecia estar em silêncio com seu clássico HomePod, focado na qualidade de áudio, mas sem uma interface visual. Isso pode mudar em 2025: um HomePod com tela está chegando.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Este seria um movimento estratégico para fortalecer sua presença no mercado doméstico conectado, com foco em uma experiência imersiva, inteligente e muito Apple: design elegante, integração total com seu ecossistema e recursos que podem diferenciá-lo da concorrência. E, claro, tudo isso com tecnologia Siri e Apple Intelligence.

Um design muito Apple: elegância e minimalismo

O novo HomePod com tela manteria o design cilíndrico característico da linha, mas agora incorporaria uma tela multitoque de 7 polegadas que se integra perfeitamente à parte superior do dispositivo. O painel OLED oferece pretos profundos, cores vivas e excelente visibilidade de todos os ângulos. Pareceria um Homepod com um iPad.

A parte traseira seria coberta com uma malha de tecido acústico redesenhada para melhorar a propagação do som e estaria disponível em duas cores: branco e cinza espacial.

Mas cuidado, vazamentos sugerem que este novo HomePod não é um “tablet com alto-falante”, mas sim uma nova categoria de dispositivo em seu ecossistema. A tela não foi projetada para assistir filmes ou navegar na internet, mas sim para complementar a experiência de audição e automação residencial.

Imagem de um possível HomePod com tela

Siri fica séria: mais inteligente do que nunca

Um dos recursos mais impressionantes do novo HomePod é sua profunda integração com o Apple Intelligence, o conjunto de recursos de IA que a empresa está lançando este ano.

ANÚNCIO

Siri agora pode:

Entenda solicitações mais naturais e conversacionais.

Responda às perguntas com contexto visual (mostrando os resultados na tela).

Controle automações complexas do HomeKit sem a necessidade de comandos exatos.

Leia e responda mensagens.

Identifique rostos e objetos graças à câmera ultrawide integrada (opcional e desativável).

Imagine tudo isso, agora mais confortável de usar em um HomePod com tela. Mais “casa” do que nunca.

Sir i- Apple Foto: Siri, assistente inteligente Apple

Integração com o ecossistema Apple

O novo HomePod funcionaria então como um centro de controle doméstico, mas também como uma tela para exibir informações do iPhone, Apple Watch e Apple TV. Alguns recursos notáveis ​​que estão sendo considerados:

Handoff: Você pode transferir músicas do seu iPhone para o HomePod aproximando o telefone dele.

Áudio FaceTime: faça chamadas do HomePod em qualidade HD.

Widgets personalizados: clima, calendário, controles de automação residencial.

AirPlay 3: Suporte aprimorado para vários dispositivos.

Privacidade: um valor fundamental

A Apple enfatizou recentemente que a privacidade está no coração da empresa e, portanto, ela estará no novo HomePod.

Isso pode ser atraente para usuários que desconfiam da coleta de dados em dispositivos como o Echo Show ou outros sistemas, como câmeras domésticas.

Casos de uso e vida cotidiana

Considerando os vazamentos em diversas mídias, fizemos uma lista do que podemos esperar deste aparelho:

Controle luzes, portas, persianas e termostatos com um toque ou comando de voz.

Use-o como um relógio inteligente de mesa com widgets personalizados.

Central de entretenimento para ouvir Apple Music, podcasts ou rádio.

Comunicação interna em casa com Intercom.

Veja receitas, notas e lembretes enquanto cozinha.

Quando chegaria e qual seria seu valor?

Nos últimos anos, os vazamentos, especialmente de Gurman, têm sido bastante honestos. Com base no que foi dito até agora, o novo HomePod com tela estará disponível no final de 2025 nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japão e Alemanha. E sua chegada a outros mercados está prevista para o início de 2026.

LEIA TAMBÉM:

Parafusos, robôs e tarifas: os pequenos detalhes que impedem que o iPhone seja fabricado nos EUA

A qual esquadrão de Stormtroopers você pertence? Descubra com a nova coleção de fones de ouvido Star Wars

‘3AM Ransomware’: campanha de e-mail em massa perigosa revelada

Seu preço pode ficar em torno de 300 dólares. E em um mercado onde a inteligência artificial dita o ritmo, a Siri está prestes a receber seu melhor aliado visual.