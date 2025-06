A qual esquadrão de Stormtroopers você pertence? Descubra com a nova coleção de fones de ouvido Star Wars

A PRIMUS, marca feita para gamers e desenvolvida por gamers, anunciou o lançamento de sua nova coleção STORMTROOPER de edição limitada de dispositivos tecnológicos inspirados na saga Star Wars. Além disso, a marca lançou uma pesquisa convidando os jogadores a descobrir que tipo de stormtrooper reflete sua estratégia de jogo por meio de perguntas interativas em www.primusgaming.com/es/storm-trooper-es.

“Após o sucesso que tivemos com linhas de produtos apresentando personagens como The Mandalorian, Ahsoka Tano, Darth Vader e Grogu, aprofundamos nosso compromisso com os fãs do universo Star Wars e agora estamos oferecendo a eles uma nova coleção de dispositivos de última geração focados no icônico Stormtrooper”, disse Erika Merlo, gerente de território para o Cone Sul da PRIMUS.

Primus

Stormtroopers são um ícone

Ele também explicou que “Stormtroopers são soldados fictícios do universo Star Wars, criados por George Lucas. Também conhecidos como Stormtroopers ou Soldados Imperiais, eles são as forças militares do Império Galáctico e, posteriormente, da Primeira Ordem. Sua primeira aparição foi no filme Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977) e, desde então, têm sido um símbolo icônico da franquia.”

A série de dispositivos de jogos STORMTROOPER da PRIMUS inclui fones de ouvido sem fio TWS, headsets supra-auriculares, cadeiras de jogos e cases com designs exclusivos.

Fones de ouvido STORMTROOPER ARCUS240 TWS, modelo PWH-S240ST

Esses fones de ouvido oferecem áudio cristalino por meio de drivers de 9 mm de alta precisão. Além disso, seu microfone de alta definição permite conversas sem usar as mãos e comunicações nítidas durante um torneio.

Primus

“Sua conectividade Bluetooth 5.3 garante liberdade sem fio com um alcance de até 10 metros. E, graças à latência ideal de 56 ms para jogos mobile, permite uma transmissão estável com atraso quase zero, dando aos jogadores profissionais uma vantagem competitiva”, concluiu Merlo.

Sua chegada é esperada para os próximos meses.