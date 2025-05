Rover da NASA escala enorme montanha em Marte e captura imagem deslumbrante do planeta vermelho

As paisagens de Marte foram reveladas em um vídeo impressionante lançado pela NASA. O rover Curiosity capturou a aparência de algumas encostas causadas pelo impacto de um asteroide após escalar o Monte Sharp, uma montanha de 5.000 metros de altura.

Segundo a NASA, a subida do Curiosity por essas encostas começou em 2014, dois anos após sua chegada a Marte. Nos últimos 11 anos, ele estudou o solo em cada uma das camadas encontradas no Monte Sharp.

Os instrumentos do Curiosity se movem para revelar o que parece ser uma vasta cadeia de montanhas, semelhante às montanhas andinas. No entanto, o que estamos vendo é a borda de uma cratera gigante, formada pela colisão de um antigo meteorito com o planeta vermelho.

“30 segundos em Marte. Aprecie esta imagem recente da vista das encostas do Monte Sharp, com a borda distante da Cratera Gale no horizonte. Imagine o ar suave e ventoso, ou mesmo as ondas de um lago desaparecido batendo em uma costa antiga”, escreveu a NASA Mars em uma publicação em sua conta X.

“A montanha está localizada dentro da Cratera Gale, formada pelo impacto de um asteroide antigo. O que parece ser uma cadeia de montanhas à distância nesta cena é, na verdade, a borda da cratera”, acrescenta a NASA em um de seus blogs oficiais.

Eles explicaram que a cor das imagens que estamos vendo foi ajustada para corresponder às condições de iluminação que seriam vistas pelo olho humano na Terra.

O Curiosity foi construído pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA, gerenciado pelo Caltech em Pasadena, Califórnia. O JPL está liderando a missão em nome da Diretoria de Missões Científicas da NASA em Washington.