Os celulares Android estão se mostrando muito resistentes: um Galaxy S23 sobreviveu horas no gelo

Deixar seu telefone cair na água é sempre um pesadelo. Agora imagine cair em um buraco de pesca no meio do Ártico, afundar três metros e ficar preso lá sob o gelo por cinco horas.

Foi o que aconteceu com o Galaxy S23 Ultra de um guia sueco... e o telefone ligou como se nada tivesse acontecido.

Uma história congelada com um final feliz

De acordo com o Samsung Newsroom, Mikael Krekula, um guia da remota região do Rio Kalix, na Suécia, estava testando seu equipamento de sonar quando seu Galaxy S23 Ultra escorregou de sua luva (sim, luvas + gelo + tecnologia = desastre).

O telefone caiu em um buraco no gelo e desapareceu de vista. O que se seguiu foi uma pequena odisseia envolvendo ferramentas improvisadas feitas de galhos de bétula, sacos plásticos e até mesmo uma rede de pesca de verão amarrada a uma vara.

Cinco horas depois, e vários buracos no gelo depois, Mikael conseguiu recuperar o telefone. E aqui vem a parte surpreendente: acendeu instantaneamente. Além disso, ele mostrava as chamadas perdidas como se estivesse no modo avião e não preso em um freezer natural.

Além das expectativas

O Galaxy S23 Ultra tem classificação IP68, que teoricamente o protege contra água e poeira em até 1,5 metro de profundidade por 30 minutos em água doce.

Mas não era água doce comum, era água do Ártico, muito mais fria, mais profunda e, bem, com uma dose extra de drama invernal. Portanto, superar essas condições não é tarefa fácil.

E este não é um caso isolado: algumas semanas atrás, um Pixel 8 saiu ileso após passar quatro dias em uma jacuzzi. A competição pelos celulares mais resistentes do ano começou oficialmente.

Conclusão: adicione uma rede de pesca ao seu kit de tecnologia

Para Mikael, o telefone não é apenas uma ferramenta de comunicação; Também é essencial para navegação, tradução e fotografia no meio do nada no Ártico. Depois dessa experiência, ele decidiu adicionar uma rede de pesca ao seu kit de sobrevivência.

Porque se aprendemos alguma coisa com essa história, é que no mundo real, até os telefones precisam saber como sobreviver. E aparentemente, alguns fazem isso melhor do que imaginamos.