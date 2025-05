O recorde incrível que Demon Slayer tentará quebrar com o arco do Castelo Infinito

A contagem regressiva para o lançamento de Demon Slayer já começou. O famoso anime concluirá sua história com três filmes que pretendem causar um impacto deslumbrante nos cinemas do Japão, da Ásia e do mundo todo.

O primeiro lançamento será em 18 de julho no Japão (11 de setembro na América Latina). Com esta data, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba buscará quebrar um recorde chocante, que eles próprios já detêm com o lançamento de Mugen Train.

Segundo dados publicados pela 3D Juegos Latam, o Mugen Train conseguiu arrecadar mais de 227 milhões de dólares (32 bilhões de ienes). O valor supera por pouco A Viagem de Chihiro, do Studio Ghibli, que arrecadou mais de US$ 221 milhões (31 bilhões de ienes) em 2001.

Demon Slayer está se preparando para o lançamento do arco Infinity Castle, que concluirá a série baseada no mangá de Koyoharu Gotouge.

Demon Slayer Mugen Train

Expectativas para Demon Slayer

Diferentemente dos arcos anteriores, esta nova saga virá em formato de três filmes e por meio de episódios transmitidos em plataformas de streaming.

O que acontecerá quando os três filmes forem lançados nos cinemas? Será esse o fim do Demon Slayer? Infelizmente sim. Koyoharu Gotouge terminou o mangá e o que veremos nos três filmes será, em teoria, o último de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba.

Por enquanto, tudo o que sabemos no papel é que o primeiro dos três filmes será lançado em julho no Japão, em agosto no resto da Ásia e em setembro na América Latina, América do Norte e Europa.

Não há datas confirmadas para os outros dois filmes, mas o plano inicial é lançar um filme por ano, o que nos deixa com um cronograma de 2026 e 2027.

Mesmo sem saber as datas exatas dos outros dois lançamentos, todos sabemos que este será, no papel, o fim definitivo das aventuras de Tanjiro e Nezuko Kamado em Demon Slayer. Esperemos um final feliz.