Dragon Ball revela a primeira imagem de Goku em pose de luta ilustrada por Akira Toriyama há 39 anos

Goku é um dos poucos personagens do mundo dos animes que cativou o público desde sua primeira aparição no começo de Dragon Ball. A maior obra de Akira Toriyama deve tudo a esse personagem pequeno e único, que nos cativou com seu poder e personalidade marcante.

Embora todos saibam que Goku era um garotinho muito poderoso, era sua personalidade que impedia o público de mudar de canal quando Dragon Ball ia ao ar à tarde, depois da escola (América Latina).

A inocência do personagem e sua ignorância sobre muitas coisas do mundo fizeram com que muitas pessoas se identificassem com ele. Claramente, sua capacidade de aumentar seus poderes, seu senso de justiça e habilidades de luta também desempenharam um papel fundamental em sua fama.

Entretanto, mais de um ano após sua estreia no mangá, o pessoal da revista Weekly Shonen Jump considerou que não havia pôsteres de Goku em poses de luta. Portanto, de acordo com o mesmo site oficial de Dragon Ball, os editores pediram a Akira Toriyama que lhes desse esse produto e esse foi o resultado.

Arquivos de Toriyama 26-5-2025 Goku com Shenlong

“Esta ilustração mostra Goku, Nyoibo (bastão sagrado em japonês) pronto para atacar, com Shenlong atrás dele. De acordo com os comentários de Toriyama na época, não havia muitas ilustrações de um Goku com uma aparência legal, então seu editor pediu que ele desenhasse um. O resultado final realmente mostra o lado legal de Goku”, explicou o site oficial de Dragon Ball.

O pôster foi lançado em 18 de fevereiro de 1986 e faz parte do espaço inesgotável disponível nos “Arquivos Toriyama”.