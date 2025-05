NASA descobre fenômeno que explica perda de água em Marte: grande descoberta para a astrobiologia

Em 29 de maio de 2025, a NASA anunciou uma descoberta que poderia resolver um dos maiores mistérios da exploração espacial: como Marte perdeu sua água? Por meio de observações detalhadas e análises avançadas, cientistas identificaram um fenômeno que pode ter desempenhado um papel central na desidratação do Planeta Vermelho.

Esta descoberta não apenas aprofunda nossa compreensão da história marciana, mas também tem implicações significativas para a busca por vida em outros planetas e para a futura exploração humana do sistema solar.

Ilustração artística do sonda espacial da NASA em Marte NASA (NASA/Europa Press)

O fenômeno da pulverização catódica e seu impacto na atmosfera marciana

O fenômeno identificado, conhecido como “sputtering”, envolve a expulsão de partículas da atmosfera devido ao impacto de partículas energéticas do vento solar. No caso de Marte, a falta de um campo magnético global permitiu que o vento solar interagisse diretamente com sua atmosfera, causando a perda gradual de moléculas, incluindo água.

Esse processo teria sido especialmente intenso durante o primeiro bilhão de anos da história marciana, quando o vento solar era mais forte e a atmosfera do planeta era mais densa. A combinação desses fatores teria acelerado a perda de água, transformando Marte de um mundo potencialmente habitável no deserto frio que conhecemos hoje.

Neste momento da história de Marte, os autores acreditam que o CO2 está em todas partes, em cada lugar e caverna, e a água que se filtra através das rochas também está cheia de CO2 NASA/JPL-CALTECH/ASU/MSSS

Implicações para a astrobiologia e futuras missões a Marte

Entender como Marte perdeu água é essencial para avaliar seu potencial passado de abrigar vida. Embora o planeta possa ter tido condições adequadas em sua juventude, a perda de água teria reduzido drasticamente as chances de a vida se desenvolver ou persistir.

Essa descoberta também orientará futuras missões de exploração, ajudando a identificar regiões onde vestígios de água ou vida passada podem ser encontrados. Além disso, fornece informações valiosas para o planejamento da habitabilidade e sustentabilidade de futuras missões humanas ao Planeta Vermelho.

Esta concepção artística mostra a sonda espacial Europa Clipper da NASA voando perto de Marte, usando a atração gravitacional do planeta para alterar a trajetória da sonda em seu caminho para o sistema de Júpiter NASA/JPL-CALTECH

Comparações com a Terra e lições para o nosso planeta

O estudo da pulverização catódica em Marte oferece uma perspectiva única sobre a importância dos campos magnéticos na proteção atmosférica. Ao contrário de Marte, a Terra tem um campo magnético robusto que desvia o vento solar, preservando sua atmosfera e, portanto, sua capacidade de sustentar vida.

Esse contraste destaca a fragilidade das condições de vida e a necessidade de entender e proteger os mecanismos que mantêm a estabilidade climática em nosso próprio planeta.

Ferramentas e missões que contribuíram para a descoberta

A descoberta foi possível graças a dados coletados por várias missões da NASA, incluindo orbitadores e sondas que estudaram a atmosfera marciana durante anos. Instrumentos avançados tornaram possível medir a interação entre o vento solar e a atmosfera marciana, fornecendo evidências diretas do processo de pulverização catódica.

Embora tenha sido descoberta água líquida em Marte, ainda não foram descobertos lagos ou mares no planeta Foto: NASA

Esses dados, combinados com modelos de computador sofisticados, permitiram aos cientistas simular a evolução atmosférica do planeta e quantificar a perda de água ao longo do tempo.

Mais chaves para a descoberta

A descoberta do papel da pulverização catódica na perda de água em Marte representa um avanço significativo na nossa compreensão do Planeta Vermelho. Esta descoberta não apenas resolve um mistério de longa data, mas também orienta pesquisas e missões futuras, nos aproximando da resposta à questão fundamental de se já houve vida em Marte.