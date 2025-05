Instagram lança uma atualização rápida para corrigir um bug sério em celulares Android

É hora de verificar seu telefone e verificar qual versão do Instagram você instalou. A rede social, parte do império Meta, lançou uma atualização rápida para corrigir um problema sério que estava ocorrendo apenas em celulares com sistemas operacionais Android.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Seus dados e informações não estão em risco, mas o desempenho da bateria está. De acordo com um relatório do departamento de suporte do Google, um algoritmo estava causando um esgotamento significativo da bateria.

Agora, com a nova atualização, o problema foi resolvido, mas você precisará acessar a Google Play Store (caso não tenha atualizações automáticas) e executar o processo para obter a versão mais recente do aplicativo para sistemas operacionais Android.

“Olá, comunidade Android! A partir de hoje, o Instagram está lançando uma atualização que deve resolver o problema de consumo excessivo de bateria em dispositivos Android. Certifique-se de ter a versão mais recente do Instagram (compilação 382.0.0.49.84) para corrigir isso”, diz o blog de suporte do Google.

O problema afetou todos os celulares Android, mas, segundo o Google, foi mais evidente nos smartphones da linha Pixel, que é da mesma empresa de Mountain View.

Atualização do aplicativo

É sempre importante manter todos os aplicativos atualizados. Mesmo que você tenha o modo de atualização automática, verifique a Google Play Store com frequência para garantir que não perderá novas versões dos aplicativos.

ANÚNCIO

Serviços como o Instagram e qualquer outra rede social estão sempre adicionando patches de segurança para proteger os dados e informações dos usuários.

LEIA TAMBÉM:

Diferenças entre Nintendo Switch e Nintendo Switch 2: semelhança entre os dois levanta questões

NASA descobre fenômeno que explica perda de água em Marte: grande descoberta para a astrobiologia

Amazon e The New York Times assinam aliança histórica de IA: o futuro do jornalismo está aqui

Embora este caso do Instagram não esteja relacionado a um problema de segurança cibernética, ele causou problemas no hardware do seu dispositivo. Por isso, é sempre importante resolvê-los o mais rápido possível.