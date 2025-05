Cientistas franceses teorizam um fim catastrófico para o mundo, e isso não tem nada a ver com o Sol

Assim que se imagina a humanidade no fim do mundo Foto: frenic.

O hipotético fim do mundo foi levantado pela ciência de diferentes maneiras. Existem teorias pessimistas que falam de um asteroide impactando a Terra, já que o evento ocorreu no passado de nossa existência. Há também otimistas que afirmam que temos pelo menos 2 bilhões de anos restantes, pois sustentam que a única coisa que pode nos extinguir é o início do fim da vida do Sol, nossa estrela massiva.

No entanto, uma equipe de cientistas da França apresentou uma hipótese completamente diferente e verdadeiramente impressionante. O Sol não teria nada a ver com essa teoria, mas a presença de outra estrela massiva nas proximidades do nosso sistema planetário teria.

A hipótese levanta uma baixa probabilidade de que a Terra seja expulsa do Sistema Solar. O que eles explicam é que outra estrela poderia aparecer em nossa vizinhança e, com sua atração gravitacional, nos empurraria para os limites de nossa própria vizinhança, privando-nos completamente da energia do nosso Sol.

Sistema solar

Segundo essa teoria, a Terra não estaria mais na chamada “zona habitável” e, portanto, esfriaria, impedindo completamente a vida como a conhecemos.

A pesquisa, liderada pelo Instituto de Ciências Planetárias e pela Universidade de Bordeaux, diz que a probabilidade é extremamente baixa, mas real.

“Descobrimos uma probabilidade de 0,3% de que Marte seja perdido por colisão ou ejeção e uma probabilidade de 0,2% de que a Terra esteja envolvida em uma colisão planetária ou seja ejetada”, disseram os especialistas em um estudo.

Embora não descartem outras teorias apocalípticas, como o fim da vida do Sol, uma colisão de asteroide ou mesmo uma guerra nuclear, especialistas franceses dizem que estudos anteriores não levaram em conta a influência de outras estrelas em nosso sistema solar.

“O futuro dinâmico a longo prazo dos planetas do Sol foi simulado e analisado estatisticamente em grande detalhe. Mas a maioria dos trabalhos anteriores considera o sistema solar completamente isolado e negligencia a possível influência de estrelas de campo passageiras”, explicaram os especialistas, segundo o Daily Mail.