Tesla construirá megafábrica na Austrália apesar da oposição: Elon Musk segue em frente

A cidade de Marion, no sul da Austrália, aprovou o controverso plano da Tesla de construir uma usina de reciclagem de baterias. O projeto gerou forte rejeição pública, mas foi validado por seus benefícios econômicos e tecnológicos. Elon Musk está mais uma vez no centro do debate global.

Elon Musk não para. Nem o clamor público, as preocupações ambientais ou as suspeitas sobre sua imagem pública impediram a Tesla de obter aprovação para construir uma nova planta de reciclagem de baterias de íons de lítio em Adelaide, no sul da Austrália. A decisão, tomada pelo Conselho Municipal de Marion em 28 de maio de 2025, marca outro capítulo na expansão global da Tesla e na busca pessoal de Musk para acelerar a transição para a energia sustentável.

O local onde o complexo será construído é uma antiga área contaminada que, segundo as autoridades locais, não tinha valor recreativo. No entanto, a oposição pública foi esmagadora: mais de 95% das submissões formais ao conselho expressaram oposição, citando tudo, desde riscos ambientais até a total antipatia por Musk e seu histórico corporativo.

Várias pessoas assistem à celebração do início de operações da Tesla na Arábia Saudita, na histórica Diriyah perto de Riad, Arábia Saudita, em 10 de abril de 2025 (AP Foto/Baraa Anwer) AP (Baraa Anwer/AP)

Apesar disso, o projeto foi aprovado por oito votos a três, argumentando que é um investimento estratégico que criará empregos, promoverá a reciclagem de alta tecnologia e colocará Marion no mapa da inovação sustentável global.

Por que esse projeto está gerando tanto barulho?

A usina não é uma fábrica convencional: sua finalidade será reciclar baterias de carros elétricos, recuperar materiais raros e reduzir a pegada de carbono da indústria automotiva. Este modelo de economia circular é, em teoria, uma bênção para o planeta. Mas, na prática, isso levanta sérias questões sobre o impacto ambiental, a gestão de resíduos perigosos e os processos industriais em áreas urbanas.

O conflito está justamente aí: a Tesla planeja instalar essa infraestrutura em um local contaminado perto de áreas residenciais. Os vizinhos temem que a cura seja pior que a doença. Além disso, controvérsias recentes em torno de Musk — desde demissões em massa até comportamento errático nas redes sociais — alimentaram o ceticismo.

Um Tesla Cybertruck em uma concessionária em Buena Park, Califórnia, em 3 de dezembro de 2023 (AP foto/Richard Vogel) AP (Richard Vogel/AP)

O que exatamente foi aprovado?

O plano contempla:

Uma usina de reciclagem de baterias de íons de lítio

Um showroom de carros Tesla

Um centro de manutenção e serviços técnicos

Espaços de carregamento rápido

A empresa se comprometeu a preservar árvores significativas, replantar mais vegetação do que o necessário e implementar protocolos de mitigação ambiental. No entanto, o projeto ainda precisa passar por uma revisão final pelo Ministro do Governo Local do estado.

Elon Musk e a ‘narrativa verde’

O projeto faz parte de uma narrativa mais ampla conduzida por Elon Musk: liderar a transição para uma economia de energia renovável. Com gigafábricas nos Estados Unidos, Alemanha e China, a Austrália agora se destaca como um ponto estratégico no mapa global.

Elon Musk

A Tesla recebeu críticas pela sustentabilidade de sua cadeia de suprimentos, particularmente em relação à extração de lítio, cobalto e níquel. Mas esta planta visa justamente fechar esse ciclo: recuperar materiais valiosos e reduzir a necessidade de extração mineral.

Impacto econômico e no emprego

De acordo com estimativas preliminares, a usina criará aproximadamente 250 empregos diretos e mais de 500 indiretos nos primeiros cinco anos de operação. Marion, uma cidade que sofreu com a desindustrialização nas últimas décadas, poderia se beneficiar muito desse tipo de investimento estrangeiro direto.

A Tesla, por sua vez, manifestou interesse em colaborar com universidades e centros de pesquisa locais para desenvolver programas de treinamento técnico, fortalecendo o vínculo entre a indústria e a inovação educacional.

Reações mistas nas redes sociais e na mídia

Enquanto veículos de comunicação internacionais como Bloomberg e The Guardian destacaram a natureza disruptiva do projeto, as mídias sociais australianas estavam cheias de comentários negativos. Muitos usuários questionaram a velocidade do processo de aprovação e a aparente falta de consulta efetiva com a comunidade.

Veículos da Tesla em um estacionamento na fábrica da empresa em Fremont, Califórnia, em 18 de setembro de 2023 (AP Foto/Noah Berger, Archivo) AP (Noah Berger/AP)

Além disso, o fato de a maioria dos comentários dos cidadãos recebidos terem sido ignorados no resultado final levantou suspeitas de favoritismo político em relação a Musk.

O que isso significa para a Tesla globalmente?

A Austrália é um dos países com maior concentração de recursos minerais críticos para baterias. Ter uma usina de reciclagem ali não é estratégico apenas por razões logísticas, mas também por razões geopolíticas. A Tesla está buscando diversificar suas operações e reduzir sua dependência de territórios politicamente instáveis.

Em meio à crescente concorrência da BYD, Rivian, Lucid e outros participantes do setor elétrico, essa mudança fortalece sua posição como uma empresa verticalmente integrada que não apenas fabrica carros, mas também controla o ciclo de vida de seus componentes.

Considerações legais e ambientais

Especialistas jurídicos e ambientais alertaram que ainda há várias etapas a serem concluídas antes que a construção possa começar. As autoridades governamentais da Austrália do Sul devem garantir a conformidade com a Lei de Proteção Ambiental e que uma avaliação de impacto completa seja realizada.

Imagem: Tesla Motors | O robô Optimus aparece trabalhando na fábrica. Tesla e Elon Musk implementam os avanços tecnológicos enquanto cortam seu pessoal da indústria automotiva

Além disso, grupos ambientais como o Greenpeace e a Fundação Australiana de Conservação exigiram transparência nos planos de gestão de resíduos perigosos e na recuperação de terras.

Conclusão: progresso ou regressão?

A usina de reciclagem da Tesla na Austrália exemplifica muitos dos dilemas atuais em torno da transição energética: inovação versus resistência social, benefícios econômicos versus custos ambientais e liderança corporativa versus legitimidade da comunidade.

Elon Musk, com seu estilo controverso e visionário, conseguiu abrir outra brecha no caminho para um futuro mais verde, mas o preço desse progresso ainda não está claro.