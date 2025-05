Mario Kart World terá novo tipo de circuito

A divertida corrida chega com novos objetos, mundo aberto e emocionantes características

Parece que Mario Kart World não só vai acelerar no Switch 2, mas também vai virar nossas habilidades de direção de cabeça para baixo — literalmente. Um novo tipo de circuito está a caminho e promete fazer você esquecer o clássico Modo Espelho que conhecemos desde Mario Kart 64.

A pista? Um suposto anúncio japonês vazado (graças aos olhos atentos da NintendoSoup) mostrou o que parece ser uma versão invertida do circuito do Mario Bros. Mas não é apenas um espelho barato: de acordo com o minimapa, o percurso está completamente de cabeça para baixo.

Ou seja, o que antes era uma curva para a esquerda agora será uma gloriosa curva para a direita. Confuso? Bem-vindo ao novo caos.

Modo Espelho 2.0?

Até agora, Mario Kart World tem 32 pistas confirmadas. Mas se a opção de correr ao contrário for confirmada, esse número pode dobrar para 64. Imagine o modo Grand Prix com todas essas pistas, bem a tempo para o lançamento do Switch 2 em 5 de junho.

A Nintendo ainda não disse isso oficialmente, mas os sinais estão lá... e cheiram a drift.

Uma vaca jogável?

Sim, você leu certo. Além do tema da pista, os desenvolvedores revelaram que Mario Kart World começou como um jogo original projetado apenas para o Switch.

E em meio aos esboços malucos da equipe, um dos personagens mais inesperados nasceu: Cow, uma vaca jogável que agora faz parte dos 50 novos corredores anunciados.

O melhor? Em cada corrida, 24 personagens podem competir ao mesmo tempo. É a primeira vez na história do Mario Kart que tantas pessoas (e gado) correm ao mesmo tempo.