IA de Elon Musk chega ao Telegram: veja o acordo

Elon Musk continua a fazer mudanças no mundo da inteligência artificial, e desta vez sua mudança foi grande. Sua startup xAI vai desembolsar nada menos que US$ 300 milhões (sim, com seis zeros) para levar seu chatbot Grok ao Telegram.

O objetivo: alcançar mais de um bilhão de pessoas e, no processo, ganhar terreno na corrida para dominar a IA.

O acordo tem duração de um ano e, além de liberar a carteira, a xAI dividirá os lucros com o Telegram. Tudo o que é vendido por meio de assinaturas no aplicativo é dividido 50-50. Pagamento? Parte dinheiro, parte ações. Porque isso é capitalismo legal, versão tecnológica.

E os dados?

Pavel Durov, o criador do Telegram, explicou no X (ou Twitter, ou qualquer que seja o nome desta semana) que Grok só poderá ver o que você disser diretamente a ele. Então, seus bate-papos com sua tia ou seus adesivos de gato estão seguros... por enquanto.

Para a xAI, esse acordo é ouro puro: as interações com a Grok podem se tornar combustível para o treinamento de seus modelos de IA.

E considerando que os dados úteis em repositórios abertos já estão se esgotando, a ideia de ter acesso às perguntas, pensamentos e erros de um bilhão de usuários é tentadora.

Outras empresas como a Meta também estão usando interações públicas para treinar sua inteligência, então essa mudança não é tão surpreendente. O que ainda não está claro é se o xAI usará os dados do Telegram da mesma forma que faz com o X.

O que cada um ganha?

Para xAI: presença global, dados atualizados e um canal direto para milhões de usuários. Para o Telegram: dinheiro, visibilidade no mundo da IA ​​e uma parceria lucrativa que fortalece seu ecossistema.

Para você: um novo bot com um nome de supervilão que pode te ajudar, conversar e talvez aprender mais sobre você do que você imagina.