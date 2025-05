Diferenças entre Nintendo Switch e Nintendo Switch 2: semelhança entre os dois levanta questões

É necessário comprar o Nintendo Switch 2? É uma pergunta que muitos atuais donos do Nintendo Switch estarão se fazendo, já que estão diante de um lançamento que promete revolucionar o mercado de consoles de videogame.

A simples presença de um novo dispositivo nos mostra que é óbvio que o que está por vir é um console melhor. No entanto, como ele ainda não foi lançado, é impossível avaliar se há gráficos superiores ou desempenho em um nível muito mais alto.

Em termos de especificações, o Nintendo Switch 2 é muito melhor que o atual Nintendo Switch. Primeiro, o novo console é maior, o que significa uma melhor pegada para quem vai usá-lo com as mãos ou com o Joy-Con.

De acordo com uma reportagem da IGN Espanha, o Switch padrão conta com um processador NVIDIA Custom Tegra, enquanto o Nintendo Switch 2 vem com um processador personalizado especificamente para o console, também fabricado pela NVIDIA.

O novo tem 256 GB de armazenamento, maior que os 32 GB do anterior, e em termos de saída de vídeo, o Nintendo Switch tem resolução máxima de 3840x2160, 60 fps e é compatível com HDR10.

Não há dúvidas de que o Nintendo Switch 2 é tecnologicamente melhor que o Switch atual, em seu modelo padrão.

Nintendo Switch 2 Mario Kart

Vale a pena comprar?

Não somos nós que nos colocamos no bolso dos outros. A única coisa que podemos fazer, como fãs de videogames, é dizer que se você ficar animado com os últimos desenvolvimentos nas indústrias de jogos e digital, então você vai se divertir.

Só os dois novos videogames anunciados, que serão exclusivos do Nintendo Switch 2, já são suficientes para deixar milhões de fãs de games animados: o retorno de Donkey Kong Bananza e um novo Mario Kart World, que traz novos modos de jogo para o icônico título de corrida.

Nintendo Switch 2

Então, se você é um jogador de tiro ou aventura, saiba que com o Nintendo Switch 2, você terá em mãos um aparelho que vai melhorar os gráficos e o desempenho da jogabilidade.