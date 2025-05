Adeus aos aplicativos? Assim seria o smartphone do futuro

Você consegue imaginar um celular sem aplicativos? Parece loucura, mas o CEO da Nothing (e ex-OnePlus), Carl Pei, acha que é exatamente para onde estamos indo. Em uma entrevista à Wired, Pei compartilhou sua visão futurista: em alguns anos, precisaríamos apenas de um aplicativo em nosso telefone... e seria o sistema operacional.

A ideia? Um sistema tão inteligente que saberia o que você precisa antes mesmo de você procurar.

Esqueça a navegação por 40 ícones para pedir comida, verificar a previsão do tempo ou assistir ao seu programa de TV favorito: seu telefone entenderia seu contexto, sua agenda e até mesmo seu humor (espero que não tanto) e agiria em seu nome.

Nothing Phone 3: Design diferente, ambições maiores

Esse desenvolvimento acontece no momento em que a Nothing lança seu novo carro-chefe, o Nothing Phone 3. Com um crescimento de 150% no ano passado, a marca ainda representa apenas 0,1% do mercado global. Mas cuidado, isso não os impede.

Com foco em transparência, simplicidade e design inovador, a Nothing está trilhando um novo caminho com estilo.

Ainda assim, Pei não está satisfeito em ter apenas um telefone bonito. O que realmente o entusiasma é imaginar um futuro em que não precisamos abrir aplicativos, procurar funções ou deslizar sem parar. Simplificando, o telefone saberá o que queremos e fará.

Um assistente com cérebro (e sem ícones)?

A chave para tudo isso, é claro, é a inteligência artificial integrada. Pei acredita que os smartphones evoluirão para algo muito mais autônomo e útil, reduzindo o tempo que passamos grudados na tela e facilitando nossas vidas.

Mas ele também é realista: “Se removêssemos todos os aplicativos do telefone hoje, ninguém o compraria”, admitiu.

Então imagine uma transição suave e gradual que pode levar de sete a dez anos. As empresas continuarão tentando coisas novas, ouvindo o público e ajustando o sistema até que a visão de ícones (e notificações irritantes) se torne realidade.