Sim, é verdade: o clássico Tom e Jerry terá um anime e este é seu primeiro trailer

Se você achou que já tinha visto de tudo com Tom e Jerry, prepare-se: a dupla mais caótica da animação está de volta... e dessa vez em formato anime! A Warner Bros. acaba de lançar um trailer de Tom e Jerry Gokko, uma releitura japonesa do clássico, que já está disponível no canal do WB Kids no YouTube.

A novidade? O mesmo caos de sempre, mas agora com uma estética chibi e uma velocidade de episódio expressa.

Mini episódios, grandes pegadinhas: Tom e Jerry versão japonesa

Embora esta seja a primeira vez que muitos ouvem falar do projeto, Tom e Jerry Gokko vem causando alvoroço no Japão há algum tempo. Estreou em 2022 e já acumula mais de 50 episódios. A duração média? Apenas um minuto por entrega.

Mas não se deixe enganar: esses 60 segundos reúnem tudo o que você ama na dupla: perseguições frenéticas, armadilhas absurdas e aquela relação de amor e ódio que nunca sai de moda.

O novo visual pode parecer estranho no começo — com Tom e Jerry mais completos e kawaii do que nunca — mas o essencial ainda está lá. Esse estilo exagerado só aumenta o ridículo de suas palhaçadas, e é exatamente isso que queremos deles.

O estilo anime não é só para Tom e Jerry: quem será o próximo?

Com esse novo empreendimento, a Warner Bros. deixa claro que está feliz em cruzar fronteiras culturais e visuais. Poderemos ver uma versão anime dos Looney Tunes? Os Jetsons reinventados com luzes de neon e destaques? Pernalonga com uma transformação estilo shonen?

Há outro exemplo: Go-Go Mystery Machine, uma série no estilo anime do Scooby-Doo, está a caminho do Cartoon Network.

LEIA TAMBÉM:

Então, enquanto esperamos por mais crossovers entre Oriente e Ocidente, Tom e Jerry Gokko já está se posicionando como um experimento bem-sucedido e charmoso. Porque se tem uma coisa que une todos os públicos é ver um gato e um rato brigando, sem dizer uma palavra.