Menos recursos para mais privacidade? Isso é o que dizem os usuários do Gmail

Cada vez mais pessoas olham para os gigantes da tecnologia com desconfiança. Em 2025, a privacidade digital não será mais apenas uma preocupação para “nerds de chapéu de papel alumínio”: será uma tendência. Nesse contexto, o Proton Mail se apresenta como o super-herói suíço do e-mail, com sua promessa de criptografia extrema e zero intrusões.

Mas vale a pena abandonar o Gmail por isso? A comunidade tem algo a dizer.

O Proton Mail parece ótimo... até você usá-lo

Calvin Wankhede, do Android Authority, decidiu dar o salto nobre e abandonar o Gmail em busca de uma vida mais privada. O resultado? Não tão feliz.

Entre uma interface um tanto desajeitada, recursos básicos ausentes (sim, como formatar texto ou rolar por e-mails) e armazenamento gratuito que parece ser do século passado, a experiência não foi o que eu esperava.

A última gota? A criptografia de ponta a ponta só funciona se a outra pessoa também usar o Proton. Em outras palavras: a privacidade é garantida... desde que você viva em um universo paralelo onde todos deixaram o Gmail com você.

Resultado: Calvin fez as malas e voltou para o Gmail. Mas não sem antes lançar uma pesquisa.

Spoiler: 73% dos usuários experimentariam o Proton

Contra todas as probabilidades (e a opinião pessoal do autor), quase três em cada quatro entrevistados disseram que usariam o Proton Mail em vez do Gmail.

Mais da metade até disse que pagaria por isso. Apenas 27% permaneceram fiéis ao Gmail, provavelmente porque gostavam dos filtros automáticos ou porque não queriam aprender a usar outro aplicativo.

Essa reviravolta inesperada sugere uma real sede por privacidade. Então, se você estiver no Google lendo isso... tome nota.

E nos comentários a batalha ficou boa

Os leitores não ficaram em silêncio. Alguns apontaram que Calvin criticou a criptografia do Proton, mas também elogiou aplicativos como WhatsApp e Signal, que também exigem que ambas as partes usem o mesmo serviço para garantir a privacidade.

Outros apresentaram argumentos mais econômicos: por menos de quatro dólares por mês, o Proton oferece e-mail seguro, VPN e armazenamento.

Uma combinação que alguns consideram um bom negócio, especialmente se você lida com dados confidenciais ou simplesmente não quer sentir sua caixa de entrada como uma vitrine de anúncios disfarçados.

Claro, também houve quem dissesse que a experiência geral não justifica a mudança... pelo menos não ainda.

Então: o Proton Mail é como aquele carro elétrico que você adoraria ter, mas que ainda não pode ser conectado em todos os lugares. Se você valoriza privacidade e está disposto a abrir mão de algumas comodidades (e pagar pouco), este pode ser seu próximo lar digital.

Mas se você ainda precisa do ecossistema completo que o Gmail oferece, é compreensível que você não queira começar tão cedo. Por enquanto, a guerra entre privacidade e praticidade continua.