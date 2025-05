Este clássico dos videogames está passando por um renascimento silenciosamente

A Nintendo tem uma longa lista de franquias icônicas: algumas vivem no pódio, como The Legend of Zelda, outras passam despercebidas, esperando seu momento de brilhar novamente. Esse parece ser o caso de F-Zero, a lendária série de corrida futurista que, apesar de estar em hiato há anos, está passando por um renascimento tranquilo, mas promissor.

Não há fogos de artifício (ainda), mas se você prestar atenção, o retorno já está acontecendo.

Do nada... para F-Zero 99

Tudo começou em 2023, com um anúncio surpresa: F-Zero 99, uma releitura battle royale do clássico do SNES. Imagine o caos de 99 pilotos tentando sobreviver e vencer em pistas impossíveis, tudo em velocidades vertiginosas.

Ao contrário de outros jogos em que o objetivo é eliminar os outros, aqui o foco continua sendo a corrida… embora, sim, eliminar rivais lhe dê saúde extra, então não é ruim se um deles explodir “acidentalmente”.

E embora não seja um jogo completamente novo, F-Zero 99 injetou adrenalina na franquia e, mais importante: provou que F-Zero ainda está vivo (e que a Nintendo não o esqueceu, como alguns temiam).

Clássicos resgatados e uma joia do GBA finalmente veem a luz

Desde então, a Nintendo manteve o nome F-Zero no radar. Eles relançaram vários títulos do Game Boy Advance no Switch Online, incluindo Maximum Velocity, GP Legend e, surpresa, F-Zero Climax.

Este último nunca havia saído do Japão e foi o último jogo novo da série... até agora. Sua chegada foi uma revelação: boa jogabilidade 2D, um editor de pistas e uma recepção muito mais calorosa do que recebeu na sua época.

O interessante é que tudo isso parece fazer parte de um plano maior. Porque sim, a Nintendo está preparando o terreno para o Switch 2, e adivinhe qual título faz parte do catálogo inicial do GameCube no lançamento: F-Zero GX.

Uma das joias mais queridas pelos fãs, disponível pela primeira vez em mais de 20 anos, com gráficos aprimorados e jogo online. Nada mal para um “jogo esquecido”.

Uma pista para o futuro?

Como se não bastasse, F-Zero 99 ainda aparece no novo comercial do Switch 2 estrelado por Paul Rudd (sim, Homem-Formiga), fechando um ciclo que começou nos anos 90, quando ele mesmo promoveu o F-Zero original no SNES. Mais simbólico, impossível.

Resumindo, o F-Zero deixou de estar estacionado na garagem das memórias e voltou a ganhar velocidade. Entre remasterizações, participações especiais promocionais e interesse renovado da Nintendo, o caminho parece claro para que a série faça um retorno com força.

Será esse o retorno final? Nada está confirmado, mas o motor já está funcionando.