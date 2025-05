China registra mais de 330.000 reservas do Nintendo Switch 2, apesar de não ser lançado oficialmente no país

O hype está crescendo e a excitação é palpável, já que várias lojas físicas ao redor do mundo começaram a receber cópias do novo Nintendo Switch 2. O novo console será lançado em 5 de junho, e as reservas antecipadas já estão esgotadas em muitos países.

A Amazon acaba de lançar um novo lote, mas as reservas no popular site de comércio eletrônico estavam esgotadas até sábado da semana passada.

Em meio a toda essa euforia em torno do Nintendo Switch 2, o povo da China se destaca. O console não será lançado oficialmente no gigante asiático por enquanto, e mais de 330.000 reservas já foram recebidas, de acordo com uma reportagem publicada pela Nintendo.

Relatórios indicam que os consoles chegarão em 5 de junho, mas não oficialmente da Nintendo, mas sim por meio de importações paralelas de Hong Kong.

O novo case oficial do Nintendo Switch 2 NINTENDO

Os usuários acessam a loja pelo JD.com, e os preços publicados são mais altos que os preços oficiais. No entanto, aqueles que seguirem certos passos receberão descontos, ou seja, acabarão pagando o mesmo preço oficial do Nintendo Switch 2.

Nintendo e China têm problemas de restrição

Embora o console seja enviado pelo método mencionado, a Nintendo não enviará o Switch 2 diretamente para a China porque a gigante asiática impõe controles rígidos sobre videogames e consoles estrangeiros, complicando as aprovações necessárias para sua venda.

Não é proibido, mas não tem data oficial de chegada.