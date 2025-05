Queda de preço do PS5: estratégia da Sony para competir com o lançamento do Nintendo Switch 2

Faltam exatamente nove dias para o lançamento mundial do Nintendo Switch 2. A empresa japonesa está lançando um novo console que certamente impactará o mercado de jogos.

Empresas como a Sony estão se preparando para o que pode ser uma queda nas vendas do PS5. De acordo com a Nintendo, a divisão PlayStation está implementando uma estratégia de ofertas imperdíveis para que o impacto em seus números não seja tão severamente afetado pelo hype do Nintendo Switch 2.

A fonte que relata esses descontos é o renomado usuário de mídia social Billbil-kun, famoso por vazar lançamentos da indústria de videogames.

O desconto do PlayStation será por meio da campanha anual Days of Pays da empresa. A iniciativa começa nesta quarta-feira, 28 de maio, e vai até 11 de junho.

O Nintendo Switch 2 será lançado em 5 de junho, então isso é visto como uma estratégia para fazer as pessoas gastarem mais em um PS5 antes do lançamento do novo console da Nintendo.

Os preços indicados pelas fontes mencionadas seriam até US$ 100 a menos para o PS5 Slim e Slim Digital, e US$ 50 a menos para o PS5 Pro e a extensão do PlayStation VR 2.

Lançamento do Nintendo Switch 2

Eles conseguirão ofuscar o lançamento do Nintendo Switch 2? Não sabemos. A verdade é que a expectativa em torno do novo console da Nintendo está crescendo, e ele vem acompanhado do retorno de Donkey Kong com o videogame Donkey Kong Bananza e do novo Mario Kart World.

O Brasil está entre os países programados para o lançamento internacional do Nintendo Switch, previsto para 5 de junho de 2025.