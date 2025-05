O que significa que ‘Solo Leveling’ ser o Anime do Ano no Crunchyroll Awards?

Anime do Ano no Crunchyroll Awards

Poucos animes alcançaram o fenômeno global que ‘Solo Leveling’ alcançou, e agora ele pode ostentar mais um título em sua lista: Anime do Ano no prestigiado Crunchyroll Anime Awards.

Enfrentando a forte concorrência de ‘Dandadan’, ‘Delicious in Dungeon’, ‘Frieren: Beyond Journey’s End’, ‘Kaiju No. 8′ e ‘The Apothecary Diaries’, o triunfo de ‘Solo Leveling’ não é apenas merecido, mas monumental.

A Noite Dourada de ‘Solo Leveling’

A Crunchyroll confirmou que a série não se contentou com apenas um prêmio. Solo Leveling levou para casa um total de nove prêmios, incluindo Melhor Nova Série, Melhor Anime de Ação, Melhor Personagem Principal, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Final e vários prêmios pela dublagem do protagonista Sung Jinwoo.

É, sem dúvida, uma das noites mais memoráveis ​​para a A-1 Pictures, o estúdio por trás da animação.

Quem brilhou mais?

Embora ‘Solo Leveling’ tenha dominado as premiações, outras séries não saíram de mãos vazias. ‘Frieren: Beyond Journey’s End’ conseguiu arrecadar quatro prêmios e ‘Dandadan’ levou três para casa, o que não é pouca coisa, considerando a enorme popularidade e qualidade de suas produções.

No entanto, nenhum deles chegou perto do impacto devastador de ‘Solo Leveling’, que venceu praticamente tudo que estava ao seu alcance.

Vale lembrar que os prêmios consideram qualquer anime lançado entre as temporadas de inverno e outono de 2024, e é por isso que ‘Frieren’ e ‘Spy x Family’ (2ª temporada) estavam na disputa, mesmo tendo estreado em 2023.

Com essa lógica, não seria surpresa se ‘Solo Leveling Season 2′ repetisse seu sucesso na próxima edição.

Por que o ‘Solo Leveling’ levou o prêmio máximo?

Além da popularidade, ‘Solo Leveling’ é um fenômeno sem precedentes. O anime quebrou recordes no Crunchyroll, incluindo o de episódio mais curtido, e sua comunidade continua crescendo conforme a história avança.

A mistura de animação impecável, uma trilha sonora épica e um enredo repleto de ação e desenvolvimento pessoal fizeram dela uma fantasia irresistível.

A história de um caçador sem habilidade que se torna o ser mais poderoso do mundo é um clássico moderno do gênero, e o trabalho da A-1 Pictures elevou a história ainda mais.

Resumindo, ‘Solo Leveling’ não é apenas popular, era inevitável, e seu prêmio de Anime do Ano não é apenas justo... É inevitável.