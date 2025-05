O ciclo de Mortal Kombat 1 está chegando ao fim? NetherRealm diz que é hora de pensar no que vem a seguir

No mundo competitivo dos jogos de luta, Mortal Kombat sempre teve seu próprio ritmo. Ao contrário de séries como Street Fighter ou Tekken, que permanecem no ringue por anos com ondas de conteúdo para download, Mortal Kombat 1 parece pronto para pendurar as luvas... pelo menos por enquanto.

NetherRealm anuncia o fim do ciclo de conteúdo MK1

Por meio de um tópico postado no X, a NetherRealm confirmou que Mortal Kombat 1 não receberá mais novos personagens de DLC e capítulos de história. Embora eles continuem implementando patches e correções de equilíbrio, o estúdio acredita que é hora de concentrar seus esforços em seu próximo grande projeto.

Nas palavras da equipe, embora essa decisão decepcione alguns fãs, “é necessário fazer com que o próximo jogo seja o melhor possível”.

Este anúncio é um pouco surpreendente considerando que o próprio Ed Boon, o diretor criativo da série, havia prometido que MK1 teria mais apoio do que qualquer outro Mortal Kombat.

No entanto, menos de dois anos após seu lançamento em setembro de 2023, parece que a areia já está se esvaziando.

O MK1 foi uma luta sem nocaute?

Embora MK1 tenha conseguido capturar a atenção com seus crossovers de personagens e participações especiais na cultura pop — porque nada diz tanto desastre quanto um bom crossover de franquias — alguns críticos o acusaram de não ter o mesmo brilho que caracterizou as edições anteriores.

Como Robin Valentine disse em sua análise, parecia “destinado a ser lembrado como o menos interessante dos jogos MK modernos”.

Isso não significa que o título não tenha tido seus momentos, mas para os fãs que esperam por mais expansões, personagens surpresa ou novas histórias, a mensagem é clara: é hora de esperar pelo próximo jogo, seja Mortal Kombat 2 ou o rumoroso Injustice 3.

E agora?

Por enquanto, os fãs terão que se contentar em continuar lutando com o que já têm ou, se a curiosidade cinematográfica os despertar, ir aos cinemas para assistir ao próximo filme de Mortal Kombat.

Se você ainda não experimentou o jogo, MK1 ainda está disponível no Steam, e ainda há guerreiros online prontos para lutar.

O anel pode ficar quieto, mas não por muito tempo. Todos nós conhecemos a NetherRealm: quando eles mostram o que aconteceu, é porque estão preparando algo grande nos bastidores.