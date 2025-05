Elon Musk diz que voltará a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana: tudo porque o X falhou

Após uma grande indisponibilidade que deixou a rede social X offline por várias horas, Elon Musk está de volta ao seu traje noturno de superchefe. De acordo com sua própria publicação, ele voltou à rotina de trabalhar “24 horas por dia, 7 dias por semana”, dormindo em salas de servidores e escritórios como antigamente.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A razão? A queda do X, anteriormente conhecido como Twitter, obrigou-o a entrar em modo de emergência.

Um fracasso global que tirou Musk da cama (de novo)

Tudo começou na manhã de sábado, quando mais de 25.000 usuários nos Estados Unidos relataram problemas para acessar o X, de acordo com dados do Downdetector.

O bug se espalhou para vários países, afetando também usuários na Alemanha, Índia, França, Espanha, Canadá e Reino Unido. À tarde, o serviço foi gradualmente restaurado, embora os danos já estivessem feitos.

Musk não perdeu tempo em atualizar sua agenda de trabalho de “pressão perpétua”. Em uma publicação em sua própria plataforma, ele escreveu que estava voltando a trabalhar incansavelmente para se concentrar em suas empresas principais: X, Tesla, xAI e até mesmo o próximo lançamento da Starship.

Uma crise técnica ou um alerta?

Embora X não tenha oferecido uma explicação imediata para o incidente, a queda não poderia ter ocorrido em pior hora.

ANÚNCIO

Musk, que recentemente anunciou um corte drástico em seus gastos políticos após investir quase US$ 300 milhões na campanha de Trump e outros republicanos, parece estar mudando seu foco de volta para seu império de tecnologia, onde os investidores já estavam começando a ficar inquietos.

A Tesla, por exemplo, está passando por um período difícil, com vendas e entregas anuais caindo pela primeira vez, somadas ao barulho gerado pelos protestos sobre suas posições políticas.

Isso levou Musk a prometer reduzir seu envolvimento com o DOGE (Departamento de Eficiência Governamental) para apenas alguns dias por semana. Mas, como ficou claro, ele não consegue evitar voltar à briga quando as coisas esquentam.

A versão multitarefa e intensiva de Musk

Entre coordenar a reconstrução da X, orientar seus avanços de IA com o xAI, lançar foguetes com a SpaceX e manter a Tesla no caminho certo, Elon Musk parece determinado a retornar ao estilo de trabalho que o tornou famoso: dias intermináveis, colchões improvisados ​​em escritórios e pausas intermináveis ​​para o café.

LEIA TAMBÉM:

Esses são os nomes dos atores que podem participar do novo filme ‘Street Fighter’

Imagem impressionante captura o momento em que meteoro passa pelas luzes brilhantes da Aurora Boreal

Parece um portal de uma nave alienígena, mas essa luz estranha foi gerada por foguete da China

Só o tempo dirá se essa estratégia é sustentável ou apenas mais um episódio da realidade empresarial que é a vida do magnata. Uma coisa é certa: se algo der errado, Musk não vai desligar o telefone nem tirar um fim de semana de folga.