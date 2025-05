Parece um portal de uma nave alienígena, mas essa luz estranha foi gerada por foguete da China

Uma luz intensa descendo da atmosfera no meio de um céu estrelado foi capturada pelo astrofotógrafo Mike Lewinski. As imagens e vídeos fizeram esse fenômeno parecer algo sobrenatural ou paranormal, como algo de outro planeta.

Ver uma luz descendo uniformemente nos faz relacionar imediatamente esse fenômeno aos portais pelos quais os alienígenas descem de uma nave espacial.

Absolutamente todos os filmes de ficção científica mostram esse tipo de imagem para descrever as descidas ou subidas de naves alienígenas. O exemplo mais recente que vimos foi no Universo Cinematográfico Marvel, com a forma como Thanos desembarca de sua nave na Terra ou em qualquer outro planeta.

Portanto, ver algo semelhante na Terra claramente atrai nossa imaginação para os cenários mencionados.

Lamentamos desapontá-lo, mas esta imagem, embora tenha sido tirada por uma nave espacial, não é um portal, muito menos algo extraterrestre.

O que vemos nas imagens, publicadas pela conta X @Exoplanetascom, é o rastro deixado por um foguete chinês no céu de Crestone, Colorado (Estados Unidos).

“O novo foguete ZhuQue-2E, da empresa chinesa LandSpace Technology, foi lançado em órbita terrestre no sábado, com seis satélites. O novo foguete chinês pode atingir uma capacidade de carga de 4 toneladas em uma órbita heliossíncrona de 500 km”, explica o cientista responsável pela conta X mencionada anteriormente.

“Ele foi projetado para missões em órbita baixa da Terra e em órbita heliossíncrona, e pretende ser um produto essencial para o principal mercado aeroespacial comercial da China. O aspecto mais empolgante deste lançamento é que se trata de um foguete aprimorado, movido a metano. O metano é armazenado com mais facilidade, tem uma queima mais limpa e pode ser produzido em Marte”, acrescentou o especialista.