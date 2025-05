Não apenas Apple: as tarifas de Trump também atingem a Samsung

Em sua mais recente investida política comercial de impacto semelhante a um terremoto, Donald Trump mais uma vez abalou as coisas com declarações que já estão causando impacto na indústria de tecnologia. Após ameaçar impor um imposto de 25% sobre os produtos da Apple, o presidente confirmou que sua medida não se limitaria à empresa da maçã.

A Samsung e “qualquer pessoa que fabrique esse produto” — leia-se: smartphones — também seriam alvos.

Da Apple... para o universo Android

Trump, falando no Salão Oval, declarou que sua proposta de tarifa à Apple não seria uma medida punitiva. A Samsung — sim, aquela outra gigante que não é vendida em Cupertino — também teria que pagar.

A razão? Impedir que fabricantes não americanos escapem do imposto simplesmente porque estão sediados fora dos EUA. Segundo Trump, se a Apple vai sentir o aperto, a Samsung também sentirá. Jogo limpo, mas com taxa.

Isso acontece após seu já controverso plano de impor uma tarifa de 50% à União Europeia se um novo acordo comercial não for alcançado, outro anúncio que deixou os mercados globais cambaleantes.

E embora os smartphones sejam o assunto do momento, não está claro se outros produtos de tecnologia poderão ser envolvidos no mesmo redemoinho tarifário.

Impacto imediato: mercados nervosos, ouro em alta

Como esperado, os anúncios impactaram rapidamente o mundo financeiro. Os principais índices de ações, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, caíram.

O dólar perdeu força e o preço do ouro — aquele clássico porto seguro quando as coisas ficam difíceis — subiu. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também caíram, um sinal claro de que os temores de desaceleração econômica devido a essas tarifas não são uma questão menor.

E agora?

Embora as tarifas sobre a Apple já fossem motivo de alarme, a confirmação de que a Samsung também seria adicionada à lista abre as portas para uma onda maior de incerteza.

Espera-se que esses novos impostos entrem em vigor até o final de junho, embora ainda não haja detalhes sobre como serão implementados ou se haverá exceções.

Uma coisa é clara: a Guerra Comercial 2.0 não se limitará a uma única marca ou sistema operacional. Os fãs do iOS e do Android poderão sentir as consequências… no preço do seu próximo telefone.