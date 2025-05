Imagem impressionante captura o momento em que meteoro passa pelas luzes brilhantes da Aurora Boreal

(NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Basta uma única imagem para que a natureza e seus maravilhosos espetáculos nos presenteiem simultaneamente com dois de seus fenômenos mais surpreendentes: um meteoro cruzando o céu enquanto as luzes da aurora boreal se desenrolam elegantemente.

Esses tipos de coincidências visuais são raras, mas quando ocorrem, elas nos lembram da beleza e do mistério do cosmos.

Entendemos meteoritos como fragmentos de rocha ou metal que viajam em alta velocidade pelo espaço. Quando uma delas entra na atmosfera da Terra, o atrito a aquece e a faz brilhar, criando o que comumente conhecemos como uma “estrela cadente”. Às vezes, se o fragmento sobreviver ao impacto, ele pode atingir o solo.

Por outro lado, as auroras, também conhecidas como luzes do norte, são fenômenos luminosos que ocorrem perto dos polos do planeta.

Elas ocorrem quando partículas carregadas do Sol colidem com a magnetosfera da Terra. Essas partículas, guiadas pelo campo magnético da Terra, interagem com os gases da atmosfera, liberando energia na forma de luz.

O resultado: céus tingidos de verdes, violetas e vermelhos que parecem dançar com cada raio de sol.

Nessa época, quando milhões de partículas se aproximam, produto da recente tempestade solar, a aurora boreal será muito mais intensa.

Quando esses dois fenômenos coincidem

A coincidência de ambos os fenômenos na mesma cena é rara. Enquanto os meteoros duram apenas alguns segundos, as auroras podem durar horas, mas não são visíveis todos os dias.

A fotografia captura o momento exato em que uma “estrela cadente” cruza uma cortina de luzes verdes, criando uma cena tão fugaz quanto inesquecível.

Abaixo deixamos a imagem em alta definição, caso você queira usá-la como papel de parede.