Esses são os nomes dos atores que podem participar do novo filme ‘Street Fighter’

O tão aguardado filme live-action de ‘Street Fighter’ continua dando sinais de vida, e nesta semana surgiu uma nova leva de rumores que promete animar tanto os fãs do jogo quanto aqueles que gostam de ver chutes circulares nas telonas.

De acordo com o Deadline, há cinco nomes em negociações para se juntar ao projeto e, sim, a lista é tão variada quanto um campeonato mundial: Jason Momoa, Noah Centineo, Andrew Koji, Roman Reigns... e, claro, o hype.

Quem poderia se juntar ao elenco de ‘Street Fighter’?

Rumores sugerem que Jason Momoa (A Minecraft Movie) está em negociações para participar do longa-metragem, embora seu papel não tenha sido confirmado. Poderia ser Guile com seu queixo quadrado? Ou talvez Blanka depois de umas férias ensolaradas?

Também na lista estão Noah Centineo (Wartime), Andrew Koji (Bullet Train) e Roman Reigns (Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw).

Um elenco que mistura músculos, carisma juvenil e artes marciais, algo que se encaixa perfeitamente no universo de Street Fighter, onde tudo é possível e os trajes sempre sobrevivem às combinações.

Kitao Sakurai (Bad Trip) dirigirá, enquanto a Legendary e a Capcom unirão forças como produtoras. No entanto, ainda não há informações sobre o roteirista ou quem assinará como produtor principal, o que pode explicar algumas reviravoltas inesperadas no desenvolvimento do filme.

A estreia foi adiada, mas a luta continua

O filme, que estava originalmente programado para ser lançado em março de 2026, foi retirado da programação da Sony para dar espaço a outro projeto: Shiver, um thriller sobre tubarões de Tommy Wirkola. Sim, Street Fighter foi literalmente nocauteado por um tubarão cinematográfico.

Entretanto, o projeto não foi cancelado e continua avançando, embora mais lentamente do que um Hadouken mal carregado.

Por enquanto, os únicos nomes confirmados no elenco são Phoebe Dynevor (Bridgerton, Fair Play), Whitney Peak (Gossip Girl, Hocus Pocus 2) e Djimon Hounsou (Wayward Moon, Um Lugar Silencioso: Primeiro Dia).

A produção será liderada por Adam McKay e Kevin Messick, conhecidos por misturar humor, drama e sátira como ninguém.