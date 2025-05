É necessário? A Microsoft está testando texto gerado por IA para o Bloco de Notas

O Bloco de Notas, aquele aplicativo simples que por décadas foi o canto mais básico e confiável do Windows, ganhou uma reviravolta inesperada: agora ele pode escrever para você graças à inteligência artificial.

Sim, você leu certo. Em sua atualização mais recente para Windows 11 Insiders (nos canais Dev e Canary), a Microsoft está testando recursos de IA que levam o Bloco de Notas a um nível totalmente novo... ou pelo menos está tentando.

O Bloco de Notas agora escreve como se fosse inspirado por si mesmo

O novo recurso mais impressionante é um recurso chamado “Escrever”, que permite gerar texto do zero usando IA generativa. Você precisa de uma descrição, uma lista de ideias ou apenas quer que seu Bloco de Notas o surpreenda?

Basta clicar com o botão direito em qualquer lugar do documento, selecionar Tipo, adicionar sua entrada e deixar a IA fazer o resto. Quando terminar, você pode decidir se quer manter o que criou ou descartá-lo com um único clique.

Claro, você precisa de uma conta Microsoft e créditos de IA para ativar esse recurso, então não é exatamente mágica grátis.

É útil? Depende. Alguns celebrarão esse recurso como uma maneira rápida de gerar ideias ou escrever sem bloqueio criativo. Outros podem se perguntar se o Bloco de Notas realmente precisava de algo mais do que letras e espaços em branco.

Ferramentas de pintura e recorte também entram na onda da IA

A IA não para no Bloco de Notas. O Paint, outro clássico adorado do Windows, agora inclui adesivos gerados por IA e uma ferramenta de seleção inteligente que permite isolar e editar elementos em uma imagem com maior precisão.

Mas tenha cuidado, esses recursos só estão disponíveis em PCs com Copilot+.

Enquanto isso, a Ferramenta de Recorte está recebendo um recurso chamado “Captura de Tela Perfeita”, que usa IA para evitar aqueles ajustes de corte irritantes após a captura. Este está disponível para todos, independentemente do tipo de PC que você tenha.

Uma mudança brilhante ou um exagero?

Com essas atualizações, a Microsoft reafirma sua meta de colocar IA em praticamente tudo que você toca no Windows. E embora alguns usuários possam acolher esses recursos, outros podem se perguntar se estamos cruzando a linha tênue entre útil e desnecessário.

Afinal, quem pensou que o Bloco de Notas precisava de criatividade automática?

Seja como for, a Microsoft não tem intenção de desacelerar, e o que antes era uma ferramenta básica agora faz parte do clube cada vez mais exclusivo de “aplicativos com tecnologia de IA”. Precisávamos disso? Talvez não. É interessante? Definitivamente.