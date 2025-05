Você usou aplicativos no estilo Ghibli? Os riscos de enviar suas selfies para a IA

A popularidade de aplicativos que transformam selfies em ilustrações no estilo Studio Ghibli desencadeou uma onda de criatividade nas mídias sociais. No entanto, por trás dessa tendência artística existem riscos cibernéticos que podem colocar suas informações pessoais em risco.

Empresas como a Kaspersky alertaram sobre os perigos de compartilhar imagens em plataformas que usam inteligência artificial sem saber exatamente como elas gerenciam os dados. Ferramentas como “Images for ChatGPT” da OpenAI foram identificadas como potenciais pontos de vulnerabilidade.

“Cada vez que carregamos uma foto em um aplicativo de inteligência artificial, estamos entregando mais do que apenas uma imagem. Estamos disponibilizando dados valiosos que, nas mãos erradas, podem ser usados ​​para criar identidades falsas, burlar sistemas de reconhecimento facial ou até mesmo alimentar algoritmos sem o nosso consentimento”, alertou Zoilije Quero, CCO da TecnetOne, uma empresa de segurança cibernética.

Riscos de privacidade em aplicativos de inteligência artificial: como proteger seus dados pessoais

O principal problema, alertam especialistas, é que muitos aplicativos de IA não são transparentes sobre como armazenam, usam ou compartilham os dados pessoais dos usuários.

Essa falta de clareza representa um risco significativo à segurança digital e abre portas para possíveis abusos.

Perigos de compartilhar uma imagem online

Ao simplesmente enviar uma imagem, os cibercriminosos podem criar perfis falsos em redes sociais ou aplicativos de namoro, contornar sistemas de verificação de identidade em bancos ou plataformas digitais, usar fotos para treinar algoritmos de inteligência artificial sem consentimento ou até mesmo vender dados pessoais em mercados não regulamentados.

Embora a conscientização sobre a proteção de dados tenha crescido no México (em 2019, 54% dos usuários não liam as políticas de privacidade, um número que caiu para 23% em 2025), as ameaças digitais continuam a evoluir e representam um desafio constante na segurança cibernética.

“O apelo desses aplicativos é inegável, mas os cibercriminosos estão sempre atentos a tendências virais para tirar vantagem de qualquer descuido. Uma decisão impulsiva pode colocar sua segurança pessoal em risco em segundos”, alertou Quero.

Dicas para usar aplicativos de IA com segurança

Para aproveitar essas ferramentas sem comprometer sua privacidade, especialistas em segurança cibernética recomendam seguir estas medidas de prevenção de fraudes online:

Leia atentamente as políticas de privacidade

Não carregue imagens sensíveis ou comprometedoras

Prefira fotos neutras e sem informações pessoais

Conceda apenas as permissões estritamente necessárias

Tenha um antivírus atualizado que detecta ameaças em tempo real

Mais importante ainda, conclui Quero, é que usar imagens geradas por IA pode ser uma experiência positiva se feita de forma consciente e segura.