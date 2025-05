Demon Slayer grátis: Aniplex anuncia que o anime estará disponível em seu canal do YouTube gratuitamente

A Aniplex, uma das produtoras por trás do anime Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, anunciou um presente inédito para os fãs da série de Koyoharu Gotouge. Episódios de todas as temporadas que estão sendo transmitidos, totalmente gratuitos, em seu canal do YouTube, desde 22 de maio de 2025.

A iniciativa da produtora japonesa é colocar os fãs de Demon Slayer em dia, já que o primeiro dos três filmes que concluirão o Arco do Castelo Infinito estreia em 18 de julho no Japão.

Então, através do canal deles no YouTube, eles vão lançar um episódio por dia, cobrindo os arcos que já estrearam.

Para acessá-lo, basta acessar o canal da Aniplex no YouTube e aguardar o horário da transmissão. É importante ressaltar que cada episódio só pode ser assistido uma vez, via transmissão ao vivo, e não ficará como um vídeo permanente na plataforma.

Dessa forma, quem deseja usufruir desse benefício deverá ficar atento à grade horária de cada transmissão. Outro detalhe é que por ser exibida no canal japonês Aniplex, a série é lançada no idioma original, mas o YouTube tem legendas.

Na América Latina, há duas maneiras de assistir Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba: pelo Crunchyroll ou pela Netflix. Em ambos os casos, é necessária uma assinatura paga para acessar os episódios nas datas de lançamento.

Demon Slayer Kimetsu No Yaiba - Data de estreia na América Latina

Arco do Castelo Infinito do Caçador de Demônios

O primeiro dos três filmes estreia no Japão em 18 de julho. Para a América Latina, a data anunciada é 11 de setembro.