Como fazer a bateria do seu iPhone durar mais com o iOS 19

A Apple está se preparando para revolucionar a duração da bateria de seus dispositivos com o lançamento do iOS 19. A próxima versão do sistema operacional incluirá recursos baseados em inteligência artificial que visam otimizar o consumo de bateria em iPhones, analisando de forma inteligente os padrões de uso diário.

Este novo recurso fará parte do Apple Intelligence, a plataforma de IA que será integrada nativamente ao iOS 19. O sistema será capaz de coletar e processar dados de uso de cada dispositivo para entender quando reduzir o consumo de energia de determinados aplicativos ou processos em segundo plano.

Inteligência Artificial da Apple

Em vez de depender do usuário, a IA ajustará automaticamente as configurações do sistema, permitindo que o iPhone maximize a duração da bateria sem afetar o desempenho geral. Essa tecnologia estará disponível para todos os modelos compatíveis com iOS 19, não apenas para o novo iPhone 17.

iPhone com iOS 19 @rynedotai

iPhone 17: design mais fino e inteligente

O iPhone 17, que deve ser o modelo mais fino da Apple até o momento, incluirá esse recurso como um de seus principais atrativos. Devido à sua espessura reduzida, o dispositivo terá uma bateria de capacidade reduzida, por isso, uma gestão inteligente de energia será fundamental para manter sua autonomia.

No entanto, esse recurso não será exclusivo do próximo modelo; também estará disponível em outros dispositivos compatíveis, proporcionando benefícios de economia de energia em toda a linha.

Redesenho visual: nova interface “Solerium”

Além das melhorias na autonomia, o iOS 19 chegará com uma reformulação visual significativa. A Apple reformulará a interface do usuário, incorporando ícones mais elegantes, menus reformulados e botões com um acabamento mais brilhante, que apelidou internamente de “Solerium”.

Uma barra de navegação flutuante também será integrada aos aplicativos nativos, oferecendo uma experiência de usuário mais fluida e moderna.

A grande apresentação

O lançamento oficial do iOS 19 está planejado para a Worldwide Developers Conference 2025 da Apple, em junho. O sistema operacional estará disponível publicamente a partir de setembro, junto com o lançamento da nova geração de iPhones.

Este anúncio ressalta o compromisso da Apple em incorporar tecnologia avançada e eficiente que aprimora a experiência do usuário sem comprometer a duração da bateria.