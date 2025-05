Texas aprova projeto de lei para proibir mídias sociais para menores

A Câmara dos Representantes do Texas apresentou um projeto de lei ao Senado que proibiria menores que vivem no sul dos Estados Unidos de acessar as redes sociais.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O projeto de lei, identificado como HB 186, já foi aprovado pela Câmara dos Representantes do Texas, com votos a favor de ambos os partidos políticos nos Estados Unidos. Agora, ele segue para o Senado para aprovação e posterior implementação, desde que receba os votos necessários dos senadores.

A iniciativa foi apresentada pelo legislador Jared Patterson, que propôs este projeto de lei como uma solução imediata para a suposta crise de saúde mental enfrentada pelos jovens no estado do Texas.

“Considero este o projeto de lei mais importante que apresentarei aos meus colegas da Câmara nesta sessão. Após extensa pesquisa, ficou claro: as mídias sociais são o produto mais prejudicial ao qual nossas crianças têm acesso legal no Texas”, escreveu ele em uma publicação de março nas redes sociais.

Este projeto de lei foi apresentado pela primeira vez em junho, aprovado no Texas em novembro de 2024 e está a caminho de ser implementado após possível aprovação do Senado em maio de 2025.

O objetivo é simples: forçar as plataformas de mídia social a implementar um sistema de verificação de idade que proíba qualquer pessoa menor de 18 anos de criar ou criar novas contas.

ANÚNCIO

A proibição seria limitada a redes sociais como Instagram, X, TikTok, Facebook e Snapchat, entre outras. Além disso, restrições também seriam impostas a alguns sites, com exceção de sites de notícias, e-mails e sites de apostas.

Apresentado no Senado uma iniciativa para proibir o uso de redes sociais por menores de 18 anos Dreamstime

“Como muitos pais em todo o estado, vi meus filhos crescerem em um mundo cada vez mais inseguro, não por causa de seus locais físicos, mas por causa de seus espaços online, em espaços que minha esposa e eu não podemos supervisionar constantemente”, disse o senador Adam Hinojosa, conforme relatado pelo Gizmodo.

LEIA TAMBÉM:

Inteligência artificial no celular: 5 recursos de IA do Galaxy que você precisa experimentar

HP impulsiona a inovação contínua em seu portfólio de impressoras Latex

Quais novos avanços científicos e tecnologias de saúde poderiam salvar Joe Biden?

“Com o Projeto de Lei 186, estamos enfrentando o mal diante de nós e dizendo com ousadia: ‘Vocês não podem levar nossas crianças’”, acrescentou o senador Hinojosa.