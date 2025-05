Político britânico diz que os céus do Reino Unido estarão cheios de carros voadores em menos de três anos

As grandes cidades com carros voadores que imaginamos no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 estão mais perto do que nunca de se tornarem realidade. Um político britânico afirmou que, em menos de três anos, os céus de Londres e do Reino Unido estarão cheios de táxis voadores.

Notícias da China, com uma frota de carros voadores já em operação em 2025, começaram a impactar o resto do mundo. Os Estados Unidos não responderam, mas o governo britânico já está ansioso para entrar no mundo da tecnologia futurista de carros voadores.

“Este governo quer que o Reino Unido maximize os benefícios das futuras tecnologias de voo, incluindo táxis voadores, tanto para a economia quanto para as comunidades”, disse Mike Kane, ministro dos transportes do Reino Unido, de acordo com o Daily Mail.

As estimativas de Kane revelam que o governo britânico espera que existam frotas de táxis voadores até 2028 e que esses mesmos métodos de transporte serão autônomos, o que significa que não exigirão um piloto, até 2030.

Isto não é uma farsa ou um blefe da política britânica. De acordo com o meio de comunicação mencionado, o governo do Reino Unido anunciou 20 milhões de libras (mais de US$ 26 milhões) em financiamento para a Autoridade de Aviação Civil (CAA) trabalhar para tornar os táxis voadores uma realidade.

“Este programa conjunto entre a indústria, o governo e a CAA aumentará a capacidade dos drones até 2027 e dos táxis voadores até 2028 nos céus do Reino Unido”, disse Kane.

Os Jetsons, uma série animada lançada em 1962, retrata um futuro cheio de carros voadores, com previsão de chegada para o ano 2000. Podemos estar 25 anos atrasados, mas a maneira como nos locomovemos nas grandes cidades está prestes a mudar para sempre.