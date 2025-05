Este é o primeiro anime a vencer no Crunchyroll Anime Awards 2025 e é totalmente merecido

Seis gigantes do anime competem pelo prêmio maior no Crunchyroll Anime Awards 2025

A contagem regressiva para o Crunchyroll Anime Awards de 2025 começou e, enquanto os fãs aguardam para descobrir os grandes vencedores do evento, a Crunchyroll decidiu se antecipar com uma surpresa especial.

Antes mesmo do evento de gala em Tóquio começar, já temos o primeiro vencedor do prêmio do ano — e é um título que fez história.

Com uma sequência que redefiniu o que um anime shonen moderno poderia ser, ‘Attack on Titan’ se tornou o primeiro vencedor do recém-lançado Global Impact Award, uma nova categoria que celebra obras que deixaram uma marca indelével na cultura pop e nos corações dos fãs.

E sim, se teve um anime que merecia esse reconhecimento, era esse.

‘Attack on Titan’ abre a contagem regressiva com um prêmio merecido

O trabalho do mangaká Hajime Isayama estreou como anime em 2013 e, desde então, tem sido um fenômeno que cresce temporada após temporada.

Com quatro episódios intensos, mudanças de estúdio e uma conclusão épica em 2023, a série encerrou sua exibição com uma qualidade visual e narrativa que a consolidou como uma das melhores da última década.

Além disso, seu filme de compilação, ‘The Last Attack’, trouxe os fãs de volta aos cinemas com uma versão remasterizada dos episódios finais. Estreou no Japão em novembro de 2024 e chegou aos Estados Unidos em fevereiro de 2025.

Como esperado, a série conquistou a crítica: três temporadas com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes e índices de audiência altíssimos.

Um prêmio para séries que deixam sua marca

A Crunchyroll explicou que o Global Impact Award busca homenagear histórias e criadores que transformaram o cenário do anime, algo que o AOT conquistou desde seu primeiro episódio.

De acordo com Gita Rebbapragada, COO da Crunchyroll, este novo prêmio é uma resposta a um estudo recente que confirma a importância emocional e cultural que o anime tem para públicos como a Geração Z. Alerta de spoiler: a conexão é real.

“Estamos orgulhosos de apresentar este novo reconhecimento”, disse Rabbapragada. “É para obras que vão além do entretenimento. Queremos celebrar títulos que marcaram uma era.”

A cerimônia está prestes a começar

A cerimônia oficial do Anime Awards 2025 será realizada no domingo, 25 de maio, às 4h EST, em Tóquio. O evento será apresentado por Sally Amaki e Jon Kabira e incluirá participações de estrelas como Kacey Musgraves e os atores de ‘Stranger Things’, Finn Wolfhard e Gaten Matarazzo.

A cerimônia de premiação será transmitida ao vivo nos canais do Crunchyroll no YouTube e no Twitch, e um representante da MAPPA, o estúdio responsável pelo último episódio de ‘Attack on Titan’, receberá o prêmio em nome de toda a equipe criativa.