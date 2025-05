Depois de 10 anos, uma questão sem resposta sobre o final de ‘The Last of Us’ é esclarecida

The Last of Us / Foto: Cortesia Universal Studios

Uma década antes de ‘The Last of Us’ conquistar a HBO com sua adaptação para a televisão, o videogame original deixou os jogadores com um dos finais mais debatidos da história do meio. Joel, o protagonista, tomou uma decisão devastadora: impedir que os Fireflies usassem Ellie para criar uma possível cura.

Desde então, os fãs têm debatido incansavelmente uma questão simples, mas poderosa: teria funcionado? Agora, depois de 10 anos, Neil Druckmann, diretor do jogo e atual produtor da série, finalmente responde. E sim, segundo ele, a cura era possível.

Uma verdadeira cura? A intenção sempre esteve lá

Durante sua participação no podcast Sacred Symbols (via IGN), Druckmann revelou: “Será que os Fireflies poderiam criar uma cura? Nossa intenção era que sim, eles poderiam.”

Embora reconheça que a ciência por trás do jogo é “um tanto precária”, Druckmann reafirmou que a narrativa sempre presumiu que Ellie era a chave para salvar o mundo. E é isso que torna o ato de Joel tão filosoficamente complexo.

Não foi apenas uma decisão emocional... foi também o roubo de uma possível salvação global.

A decisão que mudou o mundo (e Joel para sempre)

Joel não conseguia aceitar perder Ellie, a jovem que ele amava como uma filha. Então, em vez de deixá-la morrer pelo bem maior, ele eliminou todos os Fireflies do hospital, levando Ellie com ele sem que ela soubesse a verdade.

Essa escolha não só gerou debate entre os jogadores, mas também abriu caminho para a sequência e a série da HBO, estabelecendo um legado de consequências, traumas e vingança que continua até hoje.

O que vem por aí para ‘The Last of Us’?

Na mesma entrevista, Druckmann não descartou uma terceira parte do videogame: “The Last of Us Part 3 só acontecerá se encontrarmos uma história que valha a pena ser contada”.

Quanto à série da HBO, a terceira temporada está confirmada e será focada em Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, cuja história se conecta diretamente com a decisão brutal de Joel no hospital.

O cocriador da série, Craig Mazin, também confirmou que uma quarta temporada será necessária para concluir a história adequadamente. Por enquanto, está claro que ‘The Last of Us’ continua a despertar perguntas, emoções e agora, finalmente, respostas.