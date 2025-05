Cresce o mistério na Inglaterra sobre estranhos círculos nas plantações

O mundo está cheio de mistérios, que muitas vezes são atribuídos a atividades paranormais ou à presença de extraterrestres. Uma das muitas está localizada nos campos de trigo de Wiltshire, Inglaterra.

Este local registra um fenômeno tão fascinante quanto desconcertante: o surgimento de novos círculos nas plantações. Essas são figuras geométricas surpreendentes, tão perfeitas que fazem muitas pessoas pensarem que foram feitas por alienígenas tentando nos enviar uma mensagem.

As formações mais recentes, descobertas em maio de 2025 em Sutton Veny e na área rural de Dorset, apresentam padrões complexos que lembram antigos símbolos celtas e estruturas fractais.

Plantações em Wiltshire

A hipótese de que eram extraterrestres cresce quando sabemos que Wiltshire está localizada a poucos quilômetros de Stonehenge e Avebury, dois sítios megalíticos que alimentam a conexão mística da área com a presença alienígena na Terra. A coincidência geográfica levou muitos entusiastas do paranormal a sugerir que a área poderia ser uma espécie de “ponto de encontro” para inteligências não humanas.

Durante décadas, avistamentos de luzes no céu antes do aparecimento desses círculos reforçaram teorias sobre visitas extraterrestres. Algumas testemunhas afirmam ter visto esferas luminosas flutuando sobre as plantações antes que a arte misteriosa se materializasse no chão.

Plantações em Wiltshire

A explicação dessas obras

Contudo, além do enigma, há também uma explicação racional para esse assunto. Em 1991, dois artistas britânicos, Doug Bower e Dave Chorley, confessaram ter criado centenas de círculos usando simples tábuas de madeira e corda, dando origem a uma mania global que mistura arte, mistério e espetáculo.

Plantações em Wiltshire

Mesmo assim, a perfeição de algumas figuras ainda deixa margem para dúvidas. Como eles conseguem tanta precisão em uma única noite? Por que novas formações com simbolismo tão elaborado continuam aparecendo?

Embora tenha sido comprovado cientificamente que esses círculos são obra do homem, sua aparição continua despertando algo que desafia a lógica.