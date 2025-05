Tempestade solar atingirá a Terra e pode desencadear um “apocalipse da internet”, alertam cientistas

Uma tempestade solar está se aproximando da Terra esta semana. A atividade da estrela massiva registrou ejeções coronais brutais entre 13 e 14 de maio de 2025, e as consequências devem ocorrer a qualquer momento antes de domingo, 25 de maio.

Uma equipe de cientistas americanos começou a trabalhar. Usando os dados obtidos com a intensidade dessa tempestade solar, eles simularam o que poderia acontecer com sistemas de comunicação, satélites e até mesmo energia elétrica.

Em seu trabalho, eles descobriram que a tempestade solar traz tantas partículas que pode levar ao que eles chamam de “apocalipse da Internet”.

Os cientistas realizaram vários exercícios, que consistiram em quatro simulações de tempestades geomagnéticas. Entre as diferentes gravidades que eles executaram nos exercícios estavam as classificações para o ciclo solar 25, que está atualmente em andamento.

Como parte de suas previsões, os cientistas consideraram os piores cenários. Qualquer exercício levanta esse tipo de hipótese, para estar preparado para qualquer evento espacial dentro do nosso Sistema Solar.

Dessa forma, eles descobriram que o território dos Estados Unidos não está completamente preparado para uma tempestade solar realmente massiva.

“Um evento extremo tem o potencial de impactar severamente a infraestrutura crítica da nossa nação e ameaçar nossa segurança nacional”, revelou o relatório do Instituto de Operações, Pesquisa e Mitigação do Clima Espacial (SWORM), que inclui agências como a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) e o Departamento de Segurança Interna (DHS).

“Assim como nos preparamos para terremotos, furacões e ataques cibernéticos, nossa nação deve agir antes que ocorra um grande evento climático espacial”, acrescentaram.

Tempestade Solar

Consequências de uma tempestade solar ou geomagnética

A vida humana não corre perigo com uma tempestade solar como esta. O que já acontece em regiões próximas à órbita da Terra é praticamente rotina.

A única coisa que essa tempestade solar poderia influenciar são os seguintes pontos:

Interrupções nas comunicações de rádio e sistemas GPS.

Problemas com satélites, afetando sua estabilidade e operação.

Flutuações de tensão nas redes elétricas, que podem causar falhas ou alertas falsos em dispositivos de segurança.

Auroras visíveis mais ao sul do que o normal, o que pode ser um espetáculo para quem está em latitudes mais distantes dos polos.

Esta foto, proporcionada pela NASA, tomada pelo Observatório de Dinâmica Solar, mostra uma erupção solar, em 3 de outubro de 2024. (Observatório de Dinâmica Solar/NASA via AP, arquivo) AP (Solar Dynamics Observatory/AP)

Magnitude desta tempestade

De acordo com a NASA e os serviços de observatórios de monitoramento espacial, o Sol liberou filamentos de plasma de uma área 75 vezes maior que o nosso planeta.

O resultado, relatam especialistas, é uma tempestade de partículas com 964.000 km de comprimento, o equivalente a quase um milhão de quilômetros (967.000 milhas).

Saber que uma explosão intensa está chegando levanta questões entre os entusiastas do espaço. Quais são as consequências? Como isso nos afeta? Deveríamos nos preocupar com o futuro do planeta?