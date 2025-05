Nintendo pode bloquear seu Switch 2: saiba como evitar

Com o lançamento global do Nintendo Switch 2 agendado para junho de 2025, a empresa japonesa endureceu sua postura contra pirataria e modificação de hardware. Sabemos que esse costuma ser um tópico muito relevante para o grande N.

Por meio de uma atualização do seu Contrato de Licença de Usuário Final (EULA), a Nintendo agora se reserva o direito de desabilitar remotamente qualquer console que tenha sido comprometido ou esteja executando software não autorizado.

O que a Nintendo considera um console modificado

Conforme detalhado no novo CLUF, qualquer tentativa de burlar as proteções de segurança, alterar o sistema operacional ou instalar programas de terceiros, como jogos pirateados ou aplicativos homebrew, pode resultar no bloqueio permanente do console.

Essa medida afetará principalmente aqueles que buscam modificar seus dispositivos fora do ecossistema oficial da Nintendo. O risco não é apenas perder o acesso a serviços como o Nintendo eShop, mas também a futuras atualizações do sistema ou funcionalidades online.

Como isso afetará os jogadores?

Embora existam leis de proteção ao consumidor na Europa que restringem esse tipo de ação, em grande parte da América Latina não há regulamentações específicas nessa área, e a Nintendo poderia aplicar essas medidas com maior flexibilidade. No entanto, é improvável que alguém queira abrir um processo ou tomar medidas contra a Nintendo por isso: há muitas histórias sobre a grande N e seus advogados.

Isso pode significar que qualquer Switch 2 modificado na América Latina pode ficar inutilizável caso a empresa detecte alterações. Embora a empresa não tenha detalhado seus mecanismos de detecção, sabe-se que ela usará verificações online e análises de firmware para identificar consoles que não estejam em conformidade com seus termos.

Nintendo reforça combate à pirataria

Esta decisão não é isolada. Nos últimos meses, a Nintendo intensificou sua luta contra a pirataria, processando empresas e indivíduos envolvidos na venda de consoles modificados.

Além disso, há especulações de que o Switch 2 incluirá sistemas de segurança adicionais, como a tecnologia Denuvo, projetada para impedir o uso de software não original.

Vale a pena modificar seu Nintendo Switch 2?

Além do debate sobre se os usuários têm o direito de modificar os dispositivos que compram, a Nintendo deixou sua posição clara. Modificar o Switch 2 pode ter consequências sérias, desde travamentos do sistema até perda de conteúdo.