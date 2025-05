Déjà vu? Apple impede retorno do Fortnite para iOS

Em um novo capítulo na disputa legal entre a Apple e a Epic Games, a empresa de tecnologia decidiu bloquear a tentativa da Epic de reintegrar o popular videogame Fortnite na App Store para dispositivos iOS. Esta decisão afeta milhões de usuários nos Estados Unidos e na União Europeia, que não poderão acessar o título em seus iPhones e iPads. E não é a primeira vez.

A disputa surgiu em 2020, quando a Epic Games implementou um sistema de pagamento alternativo no Fortnite para evitar as taxas cobradas pela Apple por compras no aplicativo, levando à remoção do jogo da loja oficial. Desde então, ambas as empresas estão envolvidas em uma longa batalha jurídica que ainda não foi resolvida.

O retorno do Fortnite continua em espera

Embora uma decisão recente de um tribunal dos EUA tenha ordenado que a Apple permitisse que os desenvolvedores incluíssem links externos para métodos de pagamento alternativos, abrindo caminho para o retorno do Fortnite, a Apple entrou com recursos e continua a bloquear o retorno do jogo ao iOS, argumentando que a segurança e a experiência do usuário são primordiais.

Impacto nos jogadores

Este bloqueio afeta diretamente os usuários que esperavam jogar Fortnite nativamente em dispositivos Apple novamente. Embora existam alternativas de jogos em nuvem, como GeForce NOW ou Xbox Cloud Gaming, elas não oferecem a mesma experiência do aplicativo oficial. Além disso, jogadores com Fortnite instalado só recebem versões desatualizadas, sem possibilidade de atualização.

Epic Games responde e luta por um ecossistema mais aberto

A Epic Games expressou sua discordância com a posição da Apple, chamando-a de restritiva e anticompetitiva. A empresa planeja continuar sua batalha jurídica e colaborar com os reguladores para pressionar a Apple a mudar suas políticas e permitir maior abertura em seu ecossistema digital.

Poderia redefinir o mercado de aplicativos móveis

Esse conflito reflete as tensões que existem dentro da indústria de tecnologia sobre o controle que grandes plataformas exercem sobre suas lojas digitais e como elas regulam o acesso e as transações. A resolução desta disputa pode estabelecer um precedente importante para o futuro do mercado de aplicativos móveis e da concorrência no setor.