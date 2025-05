Bill Gates espera que seus filhos administrem a Microsoft no futuro? Veja o que disse o empresário

Embora não seja incomum que grandes fortunas na área de tecnologia passem de pais para filhos, Bill Gates tem uma visão completamente diferente. Em uma entrevista recente no podcast Figuring Out, o cofundador da Microsoft declarou sem rodeios que não espera que nenhum de seus três filhos assuma as rédeas de seu império tecnológico.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A abordagem deles não é de dinastia, mas de independência.

Uma visão de sucesso longe da Microsoft

“Sabe, não é uma dinastia. Não estou pedindo para você comandar a Microsoft”, explicou Gates. “Quero dar a eles a oportunidade de ter sua própria renda e sucesso, de serem importantes e não serem ofuscados pela incrível sorte e fortuna que tive.”

Segundo Gates, os gigantes da tecnologia tendem a ser menos apegados à ideia de passar seu império para seus descendentes, em comparação a outros setores.

Ele também compartilhou sua filosofia familiar: dar-lhes amor, apoio e oportunidades, mas não riquezas ilimitadas. O verdadeiro propósito de sua fortuna, ele disse, é ajudar os mais necessitados por meio da Fundação Gates, em vez de criar uma linha hereditária de bilionários.

O que os filhos de Bill Gates estão fazendo hoje?

Bill e Melinda French Gates, divorciados desde 2021, têm três filhos:

ANÚNCIO

Jennifer (29 anos), que já falou publicamente sobre o quão privilegiada foi sua educação.

Rory (25 anos), que atualmente está cursando doutorado e trabalhando como analista para uma comissão sobre a guerra no Afeganistão.

Phoebe (22 anos), recém-formada em biologia humana, também foi cofundadora da Phia, uma startup de IA para encontrar ofertas de roupas online.

Embora claramente tenham acesso a oportunidades invejáveis, todos os três estão trilhando seus próprios caminhos fora da sombra da Microsoft.

E quanto ao dinheiro?

Gates também confirmou que seus filhos herdarão menos de 1% de sua fortuna total, atualmente estimada em cerca de US$ 107,5 bilhões, segundo a Forbes. Mas não se preocupe: esse “menos de 1%” ainda equivale a mais de um bilhão de dólares por pessoa. Ou seja, eles não vão ficar sem comida.

LEIA TAMBÉM:

Quais novos avanços científicos e tecnologias de saúde poderiam salvar Joe Biden?

Kingston FURY lança o primeiro SSD de 5ª geração: perfeito para desempenho extremo

Pesquisas do Google mudam para sempre com a integração deste sistema avançado de IA

“Eles receberam uma excelente criação e educação”, disse Gates. Mas ele não acha que dar tudo a eles seja um verdadeiro favor. Então, se você esperava ver um Gates Jr. na cadeira de CEO da Microsoft, é melhor procurar em outro lugar.